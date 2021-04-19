PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой консолью в истории США

PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой консолью в истории США

Аналитическая фирма NPD Group сообщила о том, что PlayStation 5 теперь является самой быстро продаваемой игровой консолью в истории Соединённых Штатов Америки. Это касается объёма продаж системы за пять месяцев с запуска — как в количественном, так и в долларовом выражении.

Однако из-за ограниченного предложения PlayStation 5 была лишь второй самой продаваемой платформой в марте и уступила Nintendo Switch по обоим пунктам. Последняя сейчас также является самой продаваемой консолью в США в течение рекордных 28 месяцев подряд (по количеству устройств).

Продажи консолей в долларах достигли мартовского рекорда в $680 млн, превзойдя предыдущий максимум в $552 млн, установленный в марте 2008 года. Общие потребительские расходы на игровые системы, контент и аксессуары для видеоигр в прошлом месяце также достигли мартовского рекордного уровня в $5,6 млрд.

PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой консолью в истории США

Что касается игр, то в марте с точки зрения продаж в долларах Call of Duty: Black Ops Cold War вернулась на вершину ежемесячного чарта. Шутер также был бестселлером как за первый квартал года, так и за последние 12 месяцев.

Эксклюзивный для Nintendo Switch ролевой экшен Monster Hunter Rise поднялся на самую высокую строчку рейтинга среди новых релизов. Игра заняла второе место и теперь уступает только Monster Hunter: World по продажам в рамках серии (в долларовом эквиваленте). Кроме того, вышедшая недавно Outriders отметилась на третьем месте чарта среди самых продаваемых игр на консолях PlayStation и Xbox.

PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой консолью в истории США

Также стало известно, что в марте Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (вышла в ноябре 2020 года) превзошла по общим продажам The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima, релиз которых состоялся в июне и июле 2020 года соответственно.

Наконец, Mario Kart 8 Deluxe, которая в марте заняла шестое место, стала самой продаваемой гоночной игрой в истории США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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