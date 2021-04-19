Сетевой экшен Naraka: Bladepoint станет первой игрой на Unity с поддержкой NVIDIA DLSS

Сетевой экшен Naraka: Bladepoint станет первой игрой на Unity с поддержкой NVIDIA DLSS

Королевская битва в азиатском антураже Naraka: Bladepoint станет первой игрой на движке Unity, которая использует технологию NVIDIA DLSS.

DLSS — это метод обработки изображения на основе искусственного интеллекта, который позволяет компьютерам исполнять игры в более высоком разрешении, чем это возможно без применения технологии. DLSS доступна только на видеокартах NVIDIA 20-й и 30-й серии RTX. DLSS может масштабировать изображение до 4K, и оно выглядит почти идентично нативному, но потребляет гораздо меньше вычислительной мощности.

Открытое глобальное бета-тестирование Naraka: Bladepoint будет запущено в конце апреля. Эта версия будет включать поддержку технологии DLSS.

Примечательно, что только на этой неделе Unity объявила о нативной поддержке движком технологии DLSS. «Всего несколькими щелчками мыши [разработчики] смогут активировать DLSS в Unity и выбирать между различными вариантами качества, чтобы повысить производительность с эквивалентным, если не лучшим, визуальным качеством», — сказал инженер Unity Матье Мюллер (Mathieu Muller).

Раньше функция DLSS была ограничена небольшим количеством игр, но с введением DLSS 2.0 в прошлом году NVIDIA заявила, что искусственный интеллект, стоящий за масштабированием, не нужно обучать специально для каждого отдельного проекта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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