Предметы из контейнеров в The Elder Scrolls Online скоро можно будет покупать за игровую валюту

Предметы из контейнеров в The Elder Scrolls Online скоро можно будет покупать за игровую валюту

Предстоящее 30-е обновление для The Elder Scrolls Online, запуск которого намечен на июнь, добавит ежедневные и еженедельные задачи под названием «Свершения». Выполнение этих заданий будет давать игрокам награды в виде золота, опыта и новой игровой валюты под названием «Печати свершений». Последнюю можно будет тратить на предметы, которые ранее выпадали только в кронных ящиках (контейнерах), стоящих реальных денег.

Свершения, которых насчитывается более 60, будут сходны с уже присутствующими в игре. Вот некоторые примеры, приведённые в последнем блоге Elder Scrolls Online:

  • украсть предметы,
  • выполнить задания,
  • победить врагов с помощью определенных классовых или оружейных способностей,
  • продать предметы торговцам,
  • создать различные предметы,
  • победить различных монстров,
  • собрать ресурсы.
Предметы из контейнеров в The Elder Scrolls Online скоро можно будет покупать за игровую валюту

Посмотреть доступные ежедневные и еженедельные задания можно будет в новом меню свершений, которое появится в поиске занятий. Свершения не нужно будет активировать или сдавать — они заранее активны, а когда завершаются, игрок получает уведомление, и награды появляются прямо в его аккаунте. Будут отдельные ограничения на количество ежедневных и еженедельных задач, которые можно выполнить, но не будет ограничений на то, сколько печатей свершений накоплено.

Игровая валюта привязывается к аккаунту, а не к персонажу, который их заработал, и могут быть потрачены на такие предметы, как косметика, питомцы, расходные материалы и прочее. Если в данный момент содержимое кронных ящиков игрока не заинтересовало, можно просто подождать следующего сезона.

Предметы из контейнеров в The Elder Scrolls Online скоро можно будет покупать за игровую валюту

Это изменение призвано привести The Elder Scrolls Online в соответствие с политикой в отношении контейнеров Microsoft — нового владельца издательства Zenimax. Правило гласит: «Предметы в контейнерах всегда можно заработать через игру. Все предметы, доступные через платные контейнеры в наших играх также будут доступны посредством возможности заработать бесплатно в игровом процессе (то есть гринд)».

Тогда же 1 июня состоится выход расширения The Elder Scrolls Online: Blackwood и приключения «Врата Обливиона», о которых мы рассказывали отдельно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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