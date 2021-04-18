Обновление Outriders ухудшило ситуацию в сообществе игры: некоторые геймеры боятся заходить в шутер

Обновление Outriders ухудшило ситуацию в сообществе игры: некоторые геймеры боятся заходить в шутер

Компания Square Enix и студия People Can Fly недавно выпустили патч для ролевого шутера Outriders, который должен был исправить проблему с исчезающими вещами в инвентаре игроков. Однако получилось иначе: некоторые геймеры, которые ранее не сталкивались с этим багом, наткнулись на него после установки обновления, что подорвало доверие к проекту.

Исправление должно было предотвращать новые случаи возникновения ошибки. Но по каким-то причинам игроки, которым удалось ранее избежать стирания инвентаря, вошли в Outriders и обнаружили, что все их вещи пропали. People Can Fly быстро отреагировала и попросила пользователей отправить отчёт. Разработчик называет их «редкими случаями». Несмотря на то, что это может быть правдой, в игровом сообществе резко распространилось недоверие к последнему обновлению.

Обновление Outriders ухудшило ситуацию в сообществе игры: некоторые геймеры боятся заходить в шутер

Кто-то уже смеётся над игрой, а кто-то просто боится её запускать, пока не будет уверен, что все проблемы, связанные с инвентарём, исправлены. Это очень неудачная ситуация для команды, поскольку игроков теперь трудно убедить вернуться в шутер, суть которого — в добыче всё лучшего и лучшего снаряжения. При этом People Can Fly обещает восстановить инвентарь затронутых пользователей, но не может гарантировать, что характеристики предметов останутся прежними.

Обновление Outriders ухудшило ситуацию в сообществе игры: некоторые геймеры боятся заходить в шутер

Outriders вышла на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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