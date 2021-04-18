Обновление Outriders ухудшило ситуацию в сообществе игры: некоторые геймеры боятся заходить в шутер

Компания Square Enix и студия People Can Fly недавно выпустили патч для ролевого шутера Outriders, который должен был исправить проблему с исчезающими вещами в инвентаре игроков. Однако получилось иначе: некоторые геймеры, которые ранее не сталкивались с этим багом, наткнулись на него после установки обновления, что подорвало доверие к проекту.

Исправление должно было предотвращать новые случаи возникновения ошибки. Но по каким-то причинам игроки, которым удалось ранее избежать стирания инвентаря, вошли в Outriders и обнаружили, что все их вещи пропали. People Can Fly быстро отреагировала и попросила пользователей отправить отчёт. Разработчик называет их «редкими случаями». Несмотря на то, что это может быть правдой, в игровом сообществе резко распространилось недоверие к последнему обновлению.

Кто-то уже смеётся над игрой, а кто-то просто боится её запускать, пока не будет уверен, что все проблемы, связанные с инвентарём, исправлены. Это очень неудачная ситуация для команды, поскольку игроков теперь трудно убедить вернуться в шутер, суть которого — в добыче всё лучшего и лучшего снаряжения. При этом People Can Fly обещает восстановить инвентарь затронутых пользователей, но не может гарантировать, что характеристики предметов останутся прежними.

Outriders вышла на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S.



