NieR: Replicant ver.1.22474487139… похвастается новым сюжетным контентом и связью с Automata

NieR: Replicant ver.1.22474487139… похвастается новым сюжетным контентом и связью с Automata

Релиз японского ролевого экшена NieR Replicant ver.1.22474487139… уже не за горами. И чем ближе к нему, тем больше подробностей об игре становится известно. Продюсер проекта Ёске Сайто (Yosuke Saito) рассказал PCGamesN, что в обновлённой версии NieR был расширен сюжет.

Общаясь с PCGamesN, Ёске Сайто сказал: «В [новой версии игры] есть несколько дополнительных сюжетных моментов, которые мы не смогли включить в оригинал. Также где-то вас подстерегает душераздирающе грустный, но невероятно мощный новый босс». Интересно, что также будет «что-то», связанное с персонажем из оригинальной NieR Replicant и NieR: Automata.

«В игре много нового. Новая история, отсылающая к Automata и кое-что для поклонников папы-Нира, так что я думаю, что люди, которые играли в оригинальную версию десять лет назад, тоже будут более чем довольны», — сказал Сайто. «Папа-Нир» относится к главному герою NieR Gestalt (западная версия игры), который выступал в роли отца Ёны. В NieR Replicant ver.1.22474487139…, как и в японской версии оригинальной игры, Нир и Ёна — брат и сестра.

Напомним, что NieR: Replicant ver.1.22474487139… разрабатывает студия Toylogic, а не создатели вышедший в 2017 году NieR: Automata. Однако PlatinumGames тоже внесла свою лепту. В интервью Сайто похвалил Такахису Тауру (Takahisa Taura) и PlatinumGames за работу над сражениями в NieR Replicant ver.1.22474487139… Они оказали посильную помощь в реализации качественной анимации движений персонажей и «высоко ценимой» боевой системы из NieR: Automata.

NieR Replicant ver.1.22474487139… выйдет 23 апреля на ПК, Xbox One и PlayStation 4.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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