Sony избавила PlayStation 5 от громкого вращения диска в оптическом приводе

С момента запуска PlayStation 5 в ноябре 2020 года пользователи регулярно сообщали о проблеме, из-за которой диск с игрой внутри консоли периодически вращался, и достаточно громко. К счастью, похоже, Sony Interactive Entertainment решила её в последнем обновлении системы.

Ранее некоторые пользователи жаловались на то, что диск в консоли крутится каждый час, в то время как другие сообщали о том, что это происходило каждые 15-20 минут. Хотя предполагалось, что вращение может быть частью процесса аутентификации, проблема наблюдалась даже тогда, когда вставленный диск не использовался.

14 апреля Sony выпустила первое крупное обновление системы PlayStation 5. В его рамках было добавлено множество новых функций, среди которых возможность хранить PS5-игры на внешних USB-накопителях. По мнению ряда пользователей консоли, одной из необъявленных особенностей обновления является исправление ошибки вращения диска.

Пользователи на игровых форумах сообщают о том, что теперь PlayStation 5 крутит диск не только гораздо тише, но и, возможно, реже.

«Я включил свою PS5 после обновления и запустил Ghost of Tsushima с диском [с другой игрой Marvel’s Spider-Man: Miles Morales] в приводе. Я слышал, как он вращается только во время первоначального запуска консоли, а затем ничего больше часа. Я работал, так что мог бы пропустить это, если бы вращение действительно было тихим, но если бы оно было таким же громким, как до патча, я бы определённо его услышал […]», — написал один пользователь.



