В Mass Effect Legendary Edition появится фоторежим — он будет доступен через меню паузы

Сначала руководитель разработки Mass Effect Legendary Edition Мак Уолтерс (Mac Walters), а затем и официальный микроблог серии подтвердили наличие в сборнике одного из основных атрибутов современных игр — фоторежима.

Технический дизайн-директор BioWare Бренон Холмс (Brenon Holmes) дополнил, что инструмент будет доступен во всех трёх играх, входящих в состав Mass Effect Legendary Edition, на всех целевых платформах.

По словам Холмса, получить доступ к фоторежиму в Mass Effect Legendary Edition позволят через бортовой компьютер (внутриигровое меню), то есть «в любой момент, когда можно поставить игру на паузу».

Примеры работы фоторежима в Mass Effect Legendary Edition

Напомним, Mass Effect Legendary Edition содержит улучшенные версии Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3 (только одиночный режим), а также все дополнения к ним, кроме одного.

Mass Effect Legendary Edition поступит в продажу 14 мая текущего года для PC (Steam, Origin), PS4 и Xbox One. Недавно разработчики рассказали о процессе улучшения графики для сборника.



