Cyberpunk 2077 помогла CD Projekt установить новые рекорды продаж и прибыли в 2020 году

Компания CD Projekt объявила две предварительные цифры из своего предстоящего годового отчёта о прибыли и убытках, чтобы дать представление о том, насколько успешными были её 2020 год и декабрьский дебют Cyberpunk 2077.

За полный год CD Projekt заработала рекордные 2,14 млрд злотых ($562 млн) консолидированной выручки от продаж, что более чем в четыре раза превышает показатель 2019 года и более чем в два с половиной раза — предыдущий рекорд компании в 798 млн злотых ($210 млн), установленный в 2015 году с запуском The Witcher 3: Wild Hunt.

Компания также установила рекорд чистой прибыли — 1,15 млрд злотых ($303 млн), — что более чем втрое превышает предыдущий рекорд прибыли компании в 342 млн злотых ($89,8 млн долларов), также установленный в 2015 году.

Разрыв между двумя лучшими годами компании выглядит ещё больше, учитывая, что The Witcher 3 вышла в мае 2015 года и до конца отчётного периода оставалось более полугода, в то время как Cyberpunk 2077 появилась на полках 10 декабря, собрав при этом 8 млн предварительных заказов.

Впрочем, запуск Cyberpunk 2077 всё ещё сложно назвать безоговорочным успехом. Игра дебютировала в таком плохом техническом состоянии (особенно на консолях), что разработчик пообещал вернуть деньги покупателям, если те этого захотят. А компания Sony Interactive Entertainment удалила цифровую копию Cyberpunk 2077 из PlayStation Store и не вернула до сих пор.

Полноценный отчёт CD Projekt о результатах прошлого года выйдет 22 апреля.



