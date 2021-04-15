Движок Unity 2021.2 получит встроенную поддержку NVIDIA DLSS

Unity сделала доступными эффекты на основе трассировки лучей в реальном времени для всех разработчиков в 2019 году с выпуском 2019 LTS. А теперь компания сообщила, что до конца 2021 года технология интеллектуального масштабирования NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) будет встроена в конвейер HDRP движка Unity 2021.2.

NVIDIA DLSS использует продвинутые методы машинного обучения для преобразования изображения более низкого разрешения в картинку, которая по качеству будет сравнима с родным разрешением (а иногда — даже лучше). Это позволяет направлять вычислительные ресурсы графических ускорителей NVIDIA RTX на более качественные и требовательные визуальные эффекты вроде трассировки лучей. DLSS также обеспечивает значительный прирост производительности при использовании обычной растеризованной графики.

NVIDIA добилась отличных результатов благодаря созданию суперкомпьютера, который постоянно обучается на основе очень качественных изображений, визуализированных в разрешении 16K. После обучения модель нейронной сети может быть интегрирована в основную библиотеку DLSS, конкретную игру или загружена с помощью свежего драйвера Game Ready от NVIDIA.

Во время выполнения DLSS принимает три входных сигнала: 1) изображение в низком разрешении с артефактами гребёнки; 2) векторы движения текущего кадра и 3) предыдущий кадр в высоком разрешении. Из этих данных DLSS воссоздаёт чёткое изображение в высоком разрешении, к которому применяются эффекты постобработки и накладывается интерфейс. За счёт работы аппаратных тензорных ядер игроки получают запас производительности, необходимый для повышения качества графики.

На GTC 2021 студия Light Brick показала (требуется регистрация), как могут выглядеть игры на движке Unity при сочетании трассировки лучей в реальном времени и DLSS.



