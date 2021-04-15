Epic Games вошла в десятку самых дорогих стартапов мира. Привлекла $1 миллиард при оценке в $28,7 миллиарда

Американская компания Epic Games, которая является разработчиком популярной игры Fortnite, привлекла $1 млрд при оценке в $28,7 млрд.

Epic Games вошла в десятку самых дорогих стартапов мира. Привлекла $1 миллиард при оценке в $28,7 миллиарда
Фото: pinterest.com

Американская компания Epic Games, которая является разработчиком популярной игры Fortnite, привлекла $1 млрд при оценке в $28,7 млрд. По данным CB Insights, теперь Epic Games войдет в десятку самых дорогих стартапов мира, тогда как ранее компания занимала в рейтинге 11-е место, пишет Forbes.

Что известно о привлечении

$200 млн инвестировала Sony Group Corporation. В число инвесторов также вошли фонд Appaloosa, Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company, GIC, структуры под управлением BlackRock и другие.

Epic Games по-прежнему имеет в обращении только один класс обыкновенных акций, а генеральный директор Тим Суини остается владельцем контрольного пакета.

По словам главы компании, привлеченные инвестиции позволят компании ускорить работу по созданию подключенных социальных сетей в Fortnite, Rocket League и Fall Guys. Также у разработчиков появится возможность использовать Unreal Engine, Epic Online Services и Epic Games Store.

Предыстория

По данным Bloomberg, Epic Games планировала привлечь $1,7 млрд. Тогда издание предположило, что часть привлеченных средств пойдет на адвокатов, поскольку разработчик Fortnite судится с Apple и Google из-за комиссии для разработчиков приложений.

Epic Games не согласен с условиями размещения приложений в App Store и Google Play и попытался обойти правила — предложил своим пользователям постороннюю систему оплаты. После чего Apple и Google удалили приложение из своих магазинов. А разработчик обратился в суды в США и Австралии, а также в Апелляционный суд в Великобритании по вопросам конкуренции.

Кроме того, в июне 2020 года Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования по поводу Apple из-за правил App Store и Apple Pay после жалоб Spotify и Rakuten.

В феврале 2021 года Epic Games также подала антимонопольный иск против Apple в Еврокомиссию. Разработчик называет 30%-ный налог на покупку в App Store неконкурентным условием.

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