Название обновлённой версии NieR: Replicant оказалось слишком сложным даже для создателя серии

Создатель франшиз Drakengard и NieR Ёко Таро (Yoko Taro) в интервью для свежего выпуска журнала Game Informer объяснил выбор названия для NieR Replicant ver.1.22474487139… и рассказал связанный с этим неловкий факт о себе.

По словам Таро, видеть цифры в заголовке осовремененной NieR Replicant он не хотел, однако продюсер серии Ёсукэ Сайто (Yosuke Saito) настоял на том, чтобы отразить в наименовании обновлённый характер игры.

«Тогда я подумал: “Так, у нас тут улучшенная версия, но мы не хотим, чтобы её называли ремастером. Это также не сиквел, не ремейк и до 1.55 она не дотягивает. Хорошо, давайте уменьшим ещё немного до, наверное, 1.22”», — поделился Таро.

Почему команда разработки NieR Replicant ver.1.22474487139… остановила свой выбор именно на этой цифре, Таро не уточнил, однако 1.22474487139(1589) — это квадратный корень из 1,5.

Несмотря на наличие ориентира, последовательность чисел Таро до сих пор не покорилась: «Что касается того, могу ли я запомнить эти цифры, то нет, не могу. Всё это время я называл игру просто “обновлённой версией”».

Релиз NieR Replicant ver.1.22474487139… ожидается 23 апреля текущего года на PC (Steam), PlayStation 4 и Xbox One. На территории Японии проект появится на день раньше, 22 апреля.

Согласно недавней утечке, в день выхода NieR Replicant ver.1.22474487139… для загрузки станет доступно первое бесплатное дополнение к ней — 4 YoRHa — с контентом из NieR: Automata.



