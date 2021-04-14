Steam-версия раллийного симулятора WRC 10 выйдет в один день с остальными — 2 сентября

Steam-версия раллийного симулятора WRC 10 выйдет в один день с остальными — 2 сентября

Издательство Nacon и студия-разработчик KT Racing представили раллийный симулятор WRC 10 FIA World Rally Championship. Новая часть приурочена к 50-летию самого чемпионата мира по ралли.

В отличие от предыдущей части, ПК-версия WRC 10 не оказалась временным эксклюзивом Epic Games Store, поэтому появится в Steam в один день с мировым релизом (и раньше, чем WRC 9).

Как стало известно, WRC 10 FIA World Rally Championship поступит в продажу 2 сентября текущего года для PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Премьера на Nintendo Switch состоится позже.

WRC 10 предложит четыре новых локации (Эстония, Хорватия, Бельгия и Испания), а также 120 спецучастков, 52 официальные команды сезона-2021 и 20 легендарных машин от Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi и Toyota.

Разработчики обещают переработанный режим карьеры с редактором ливрей, исторический режим, «гиперреалистичный и сверхточный физический движок», обновлённый звуковой дизайн, а также мультиплеер с регулярными испытаниями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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