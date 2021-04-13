Видео: художница поделилась своим видением Bloodborne 2 и представила одного из боссов — кукол-близнецов

Видео: художница поделилась своим видением Bloodborne 2 и представила одного из боссов — кукол-близнецов

Художница Евгения Лысая опубликовала на своём YouTube-канале трейлер Bloodborne 2. Собственным видением сиквела она поделилась в рамках конкурса Imagining Bloodborne 2, который устроил блогер VaatiVidya. Она также подробно представила одного из боссов игры — кукол-близнецов.

В ролике ниже сначала демонстрируется общий вид готического города Ярнама, по улицам которого шагает главный герой. Затем в кадре появляется величественный зал какого-то храма, сад с кровавой дымкой и обезглавленными скульптурами, комната с NPC-гадалкой и тронный зал с огромным красным стеклом в задней части. В трейлере также присутствует предполагаемый босс — куклы-близнецы. Его подробнее можно рассмотреть на концепт-артах, опубликованных в личном микроблоге Евгении Лысой. Там же девушка представила краткую историю придуманного босса.

Завершается ролик показом мрачной локации с кораблём и обновлённого Сна охотника. В последнем игрока встречает уже не Герман, а какая-то молодая девушка.

Видео: художница поделилась своим видением Bloodborne 2 и представила одного из боссов — кукол-близнецов

Напомним: официальная информация о разработке продолжения Bloodborne не поступала. Сейчас студия FromSoftware занята производством Elden Ring.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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