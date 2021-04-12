Nintendo запасла достаточно полупроводников для производства Switch. Но дефицит не исключён

Nintendo запасла достаточно полупроводников для производства Switch. Но дефицит не исключён

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) предоставил обновлённую информацию о производстве Switch в интервью Nikkei. Он заявил, что компания смогла обеспечить себе достаточное количество полупроводников для «незамедлительного» производства.

Однако Фурукава предупредил, что Nintendo Switch всё ещё может испытывать нехватку запасов в этом году из-за значительного спроса.

«Мы смогли получить необходимые материалы для незамедлительного производства полупроводников для Switch, — сказал он. — Однако в Японии и других странах спрос был очень высоким с начала года, и в будущем существует вероятность дефицита у некоторых розничных продавцов. Трудно сказать, как мы с этим справимся, но в некоторых случаях мы не сможем подготовить достаточно для заказов».

Нехватка полупроводников по всему миру начала остро влиять на производство электроники в прошлом году. В игровой индустрии производители консолей в течение года боролись с нехваткой запасов после того, как из-за COVID-19 нарушились основные цепочки поставок и спрос на игровые устройства значительно увеличился.

Nintendo запасла достаточно полупроводников для производства Switch. Но дефицит не исключён

В частности, консоли PlayStation 5 и Xbox Series X и S до сих порт купить может быть невероятно сложно — во многих магазинах они распродаются в считанные минуты. Ранее издание Bloomberg предположило, что дефицит полупроводников может привести к тому, что нехватка игровых консолей продлится до конца 2021 года. А генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) в беседе с Financial Times отметил, что компания не может гарантировать удовлетворение спроса на PlayStation 5 к праздничному сезону 2021 года, который приходится на ноябрь-декабрь.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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