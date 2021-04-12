Nintendo запасла достаточно полупроводников для производства Switch. Но дефицит не исключён

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) предоставил обновлённую информацию о производстве Switch в интервью Nikkei. Он заявил, что компания смогла обеспечить себе достаточное количество полупроводников для «незамедлительного» производства.

Однако Фурукава предупредил, что Nintendo Switch всё ещё может испытывать нехватку запасов в этом году из-за значительного спроса.

«Мы смогли получить необходимые материалы для незамедлительного производства полупроводников для Switch, — сказал он. — Однако в Японии и других странах спрос был очень высоким с начала года, и в будущем существует вероятность дефицита у некоторых розничных продавцов. Трудно сказать, как мы с этим справимся, но в некоторых случаях мы не сможем подготовить достаточно для заказов».

Нехватка полупроводников по всему миру начала остро влиять на производство электроники в прошлом году. В игровой индустрии производители консолей в течение года боролись с нехваткой запасов после того, как из-за COVID-19 нарушились основные цепочки поставок и спрос на игровые устройства значительно увеличился.

В частности, консоли PlayStation 5 и Xbox Series X и S до сих порт купить может быть невероятно сложно — во многих магазинах они распродаются в считанные минуты. Ранее издание Bloomberg предположило, что дефицит полупроводников может привести к тому, что нехватка игровых консолей продлится до конца 2021 года. А генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) в беседе с Financial Times отметил, что компания не может гарантировать удовлетворение спроса на PlayStation 5 к праздничному сезону 2021 года, который приходится на ноябрь-декабрь.



