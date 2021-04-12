2K Games и Visual Concepts представили файтинг WWE 2K22

2K Games и Visual Concepts представили файтинг WWE 2K22

Компания 2K Games и студия Visual Concepts анонсировали файтинг WWE 2K22 на ежегодном реслинг-шоу WrestleMania, которое проводит WWE. Вместе с тем они представили 30-секундный трейлер.

В ролике видно, что по сравнению с предыдущей частью серии была значительно улучшена детализация персонажей. А слоган трейлера «Она отличается от других» (?It hits different?), по-видимому, является попыткой 2K Games подчеркнуть изменения, которые ожидаются в игре.

В 2020-ом серия WWE 2K пропустила ежегодный выпуск из-за провального запуска WWE 2K20. Это был первый полноценный дебют студии Visual Concepts, и она не справилась с проектом. WWE 2K20 получила одну из самых низких оценок на Metacritic в истории 2K Games. Основными претензиями были огромное количество технических проблем.

В прошлом году 2K Games наняла бывшего главу студии Double Helix Патрика Гилмора (Patrick Gilmore), чтобы тот возглавил WWE2K и проследил, чтобы серия «вновь сконцентрировалась» на качестве. На Reddit Гилмор прошлым летом раскрыл первые подробности своих планов относительно WWE 2K22 и сказал фанатам ожидать «значительного развития игрового процесса в следующей части».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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