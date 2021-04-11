Слухи: SEGA переиздаст Sonic Colors на PS4, Xbox One и Switch

Слухи: SEGA переиздаст Sonic Colors на PS4, Xbox One и Switch

Похоже, компания SEGA готовит скорый анонс переиздания экшен-платформера Sonic Colors. Немецкая студия озвучения iksample добавила в своё портфолио работу над Sonic Colors Remastered, а французская сеть Sogamely разместила на своём сайте страницу Sonic Colors Ultimate, указав 2021 год в качестве релизного окна и стоимость — €34,99.

Sonic Colors вышла на Nintendo Wii и DS в ноябре 2010 года. Портативная версия создавалась отдельно от стационарной и в ней используются преимущества двойного экрана системы. По сюжету игры доктор Эггман построил межзвёздный парк развлечений, парящий в космосе вокруг родной планеты Соника.

Но всё не так безобидно, как кажется на первый взгляд — это очередной план по захвату мира, который использует силу инопланетной расы для его реализации. Когда Соник прибывает в тематический парк, то обнаруживает, что тоже может использовать силу инопланетян. Он применит её, чтобы помочь беззащитным созданиям и одолеть доктора Эггмана.

Если верить французской торговой сети Sogamely, Sonic Colors выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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