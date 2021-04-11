Видео: трейлер и демонстрации Age of Empires IV — 4 кампании, 8 цивилизаций на старте

Видео: трейлер и демонстрации Age of Empires IV — 4 кампании, 8 цивилизаций на старте

Прошло уже более 15 лет с момента выхода последней номерной Age of Empires, но мы наконец-то узнали подробности о предстоящем возвращении серии. Во время прямого эфира Fan Preview в субботу разработчики из Relic Entertainment представили свежий трейлер и рассказали несколько новых вещей о предстоящей Age of Empires IV, включая демонстрацию одной из кампаний, а также показ новых и обновлённых цивилизаций.

Кампании, которые отправляют игроков в гущу исторических событий, всегда были акцентом серии Age of Empires, и Relic развивает эту идею. В игре будут представлены четыре полноценные кампании, в том числе одна, посвящённая нормандскому завоеванию Англии, с которой Relic ознакомила зрителей во время трансляции.

«1066 год. Гарольд, король англосаксов, правит Англией. Но его корона обещана другому претенденту, герцогу Вильгельму Нормандскому. Пока Гарольд отражает атаки викингов с севера, Вильгельм пересекает Ла-Манш, намереваясь захватить престол. Соперники схлестнутся в битве при Гастингсе. Но одной битвой войну не выиграть. И захваченную власть легко потерять. На севере крестьяне восстают против короля, которого они не признают. Северные феодалы вступают в союз с викингами и захватывают город Йорк. Вильгельм должен действовать быстро, чтобы удержать контроль. Его потомки будут бороться за корону многие десятилетия, устраивая кровопролития на обоих берегах Ла-Манша. Нормандия в осаде. Разразилась гражданская война. Претенденты на корону борются за контроль над Англией и Францией. Нормандские завоевания до сих пор отдаются эхом в истории», — сообщает нам описание этой кампании.

Видео: трейлер и демонстрации Age of Empires IV — 4 кампании, 8 цивилизаций на старте

Английский город в Age of Empires IV

Кампания включает множество крупных сражений на протяжении всей истории конфликта и растянется на несколько лет, показывая последствия победы Вильгельма как в Англии, так и во Франции. Кампания также перенесёт игроков на множество различных полей сражений и локаций, включая живописные французские поля и суровые английские замки.

Во время презентации студия Relic также подробно описала некоторые из игровых цивилизаций, в том числе одну из новых — Делийский султанат из Индии. У него есть несколько выдающихся особенностей, но самая большая изюминка — разумеется, громадные боевые слоны.

Видео: трейлер и демонстрации Age of Empires IV — 4 кампании, 8 цивилизаций на старте

Армия Делийского султаната в Age of Empires IV

По словам разработчиков, одной из главных целей создания игровых цивилизаций в Age of Empires IV было сделать их как можно более разными. Речь идёт о добавлении более сложной и тонкой игровой механики каждой из цивилизаций, чтобы они ощущались уникальными.

Один из заметных примеров такого подхода — монголы, которые теперь способны собирать целые города и перемещать их на новое место. Это соответствует реальному кочевому образу жизни монголов. Но это также даёт цивилизации совершенно новую и уникальную механику. Играя за монголов, можно создать небольшой город рядом с вражеской базой и использовать его для формирования войск в мгновение ока, а затем просто переместить поселение, когда ситуация станет опасной.

Видео: трейлер и демонстрации Age of Empires IV — 4 кампании, 8 цивилизаций на старте

Передвижной монгольский лагерь в Age of Empires IV

Во время беседы разработчиков с прессой, состоявшейся за несколько недель до субботнего прямого эфира, Relic пообещала, что Age of Empires IV будет включать восемь игровых цивилизаций на запуске, как и Age of Empires III. Такое относительно небольшое количество поможет команде сделать каждую цивилизацию особенной и при этом соблюсти баланс.

На данный момент известно, что в игре будут китайцы (эту цивилизацию продемонстрировали отдельно на прошедшей трансляции), англичане, индусы и монголы. Вскоре разработчики представят остальные цивилизации, а после запуска стратегии количество доступных игровых наций будет только расширяться.

Age of Empires IV планируется выпустить на Windows 10 в текущем году (точная дата пока не называется). Игра будет также доступна подписчикам Xbox Game Pass.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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