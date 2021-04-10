Создатель God of War: PlayStation нанесёт «ответный удар» по Xbox Game Pass

Создатель God of War: PlayStation нанесёт «ответный удар» по Xbox Game Pass

Режиссёр оригинальной God of War Дэвид Яффе (David Jaffe) в рамках недавней трансляции на своём YouTube-канале обмолвился, что Sony готовит «ответный удар» сервису Xbox Game Pass от Microsoft.

Напомним, Xbox Game Pass за абонентскую плату предлагает пользователям PC, Xbox и Android доступ к библиотеке из более чем 100 проектов, включая крупнобюджетные релизы в день их запуска.

У Sony есть своя служба подобного характера — облачная PlayStation Now (недоступна в РоSSии), — однако прямого ответа на Xbox Game Pass японский платформодержатель до сих пор не предоставил. Впрочем, по словам Яффе, так будет не всегда.

«Могу сказать, что знаю: они занимаются кое-чем, потому как я знаком с людьми из Sony, которые говорили мне это. Ответ на Xbox Game Pass будет. В каком виде, нам неизвестно», — поделился Яффе.

В то же время, уверен Яффе, простой эмуляцией обратной совместимости с консолями прошлых поколений (PS3, PS2, PS1), пусть даже с поддержкой трофеев, японский платформодержатель отделаться не сможет.

Создатель God of War: PlayStation нанесёт «ответный удар» по Xbox Game Pass

С октября 2019 года в ежемесячные подборки PlayStation Now начали включать и блокбастеры

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) ранее не раз говорил, что подписочная модель не подходит для проектов PlayStation Studios, потому что их стоимость зачастую превышает $100 млн.

В ноябрьском же интервью информационному агентству ТАСС Райан обмолвился, что однажды Sony Interactive Entertainment будет что рассказать насчёт ответа на Xbox Game Pass, но подробностей до сих пор не последовало.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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