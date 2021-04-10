Создатель God of War: PlayStation нанесёт «ответный удар» по Xbox Game Pass

Режиссёр оригинальной God of War Дэвид Яффе (David Jaffe) в рамках недавней трансляции на своём YouTube-канале обмолвился, что Sony готовит «ответный удар» сервису Xbox Game Pass от Microsoft .

Напомним, Xbox Game Pass за абонентскую плату предлагает пользователям PC, Xbox и Android доступ к библиотеке из более чем 100 проектов, включая крупнобюджетные релизы в день их запуска.

У Sony есть своя служба подобного характера — облачная PlayStation Now (недоступна в РоSSии), — однако прямого ответа на Xbox Game Pass японский платформодержатель до сих пор не предоставил. Впрочем, по словам Яффе, так будет не всегда.

«Могу сказать, что знаю: они занимаются кое-чем, потому как я знаком с людьми из Sony, которые говорили мне это. Ответ на Xbox Game Pass будет. В каком виде, нам неизвестно», — поделился Яффе.

В то же время, уверен Яффе, простой эмуляцией обратной совместимости с консолями прошлых поколений (PS3, PS2, PS1), пусть даже с поддержкой трофеев, японский платформодержатель отделаться не сможет.

С октября 2019 года в ежемесячные подборки PlayStation Now начали включать и блокбастеры

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) ранее не раз говорил, что подписочная модель не подходит для проектов PlayStation Studios, потому что их стоимость зачастую превышает $100 млн.

В ноябрьском же интервью информационному агентству ТАСС Райан обмолвился, что однажды Sony Interactive Entertainment будет что рассказать насчёт ответа на Xbox Game Pass, но подробностей до сих пор не последовало.



