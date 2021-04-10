The Invincible по роману Станислава Лема «Непобедимый» перенесли на 2022 год

Польская студия Starward Industries, которую основали выходцы из CD Projekt RED и Techland, в сентябре прошлого года анонсировала The Invincible — научно-фантастический триллер в ретрофутуристическом антураже по роману Станислава Лема «Непобедимый». Изначально игру планировали выпустить в 2021 году, однако теперь релиз сместили на 2022-й. Разработчики увеличили производственный бюджет и готовятся расширить количество контента.

Соответствующей информацией поделился польский ресурс Stockwatch со ссылкой на официальный документ. В нём сказано: «Правление Starward Industries, находящееся в Кракове, сообщает, что сегодня оно приняло решение изменить производственный график The Invincible. Изначально планировалось запустить игру в 2021 году. Новые сроки для The Invincible – 2022 год. Правление компании решило увеличить производственный бюджет, чтобы расширить игровой контент, сохранив при этом высочайшее качество продукта, и увеличить маркетинговый бюджет, чтобы охватить более широкую аудиторию. Дополнительные средства позволят расширить творческий коллектив, передать часть работы внешним подрядчикам, провести больше тестирований, увеличить количество языков, на которых будет доступна игра, и расходы на маркетинговую деятельность».

Напомним, события The Invincible разворачиваются на опасной для жизни планете Регис III. Пользователи возьмут на себя роль учёного, который ищет пропавших товарищей из научной экспедиции.

The Invincible выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.



