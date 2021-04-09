Патч 1.2 добрался и до PS4-версии Disco Elysium: The Final Cut, но все проблемы не решил

Патч 1.2 добрался и до PS4-версии Disco Elysium: The Final Cut, но все проблемы не решил

Разработчики ролевого детектива Disco Elysium из независимой эстонской студии ZA/UM у себя в микроблоге с запозданием сообщили о выпуске обновления 1.2 для PS4-версии Disco Elysium: The Final Cut — расширенного издания игры.

Напомним, вчера, 8 апреля, премьера патча состоялась на PlayStation 5. Что касается версий для остальных целевых платформ (PC, PS4, Stadia), то создатели проекта пообещали не тянуть с релизом.

Первые сообщения о выходе обновления 1.2 на PS4 поступили в ночь с 8 на 9 апреля с официального Discord-сервера Disco Elysium и тематического раздела форума Reddit, однако разработчики отреагировали только сейчас.

Патч 1.2 добрался и до PS4-версии Disco Elysium: The Final Cut, но все проблемы не решил

Согласно поступившим ближе к полуночи сообщениям, размер упомянутой заплатки для Disco Elysium: The Final Cut на PS4 составляет около 3,9 Гбайт. К полудню же в соцсетях разгорелись бурные обсуждения эффективности патча.

Установившие обновление пользователи PS4 продолжают жаловаться на вылеты (в том числе приводящие к потере сохранений) и остающиеся в консольной версии многочисленные баги.

Патч 1.2 добрался и до PS4-версии Disco Elysium: The Final Cut, но все проблемы не решил

Ранее сообщалось, что патч 1.2 должен исправить основные проблемы Disco Elysium: The Final Cut (неработающие локации, непрогружающиеся предметы, интерактивные объекты), а также улучшить управление контроллером и озвучение.

Напомним, Disco Elysium: The Final Cut вышла 30 марта текущего года на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, PS5 и в потоковом сервисе Google Stadia, а летом доберётся до консолей Xbox и Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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