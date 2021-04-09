В Atari крупные перестановки: компания начнёт выпускать игры для современных систем и многое другое

В Atari крупные перестановки: компания начнёт выпускать игры для современных систем и многое другое

Компания Atari объявила о создании специального игрового подразделения, которое займётся не только ретро- и мобильными играми, но и проектами для ПК и консолей. Кроме того, нынешний генеральный директор Фредерик Чесне (Frederic Chesnais) уйдёт в отставку, чтобы сосредоточиться на блокчейн-бизнесе. Его заменит председатель правления Уэйд Джей Розен (Wade J. Rosen).

Atari — одно из самых узнаваемых имён ранней игровой индустрии. С момента своего расцвета в 80-е годы компания пережила нескольких владельцев, а в 2013 году была объявлена банкротом. Однако теперь она реализует довольно амбициозные проекты. В последние годы Atari объявила о планах по запуску криптовалюты, открыла сеть отелей по лицензии и собрала деньги на ретроконсоль Atari VCS.

Теперь же компания объявила о реструктуризации, результатом которой станет формирование двух самостоятельных подразделений: Atari Gaming и Atari Blockchain.

В Atari крупные перестановки: компания начнёт выпускать игры для современных систем и многое другое

Игровое подразделение Atari сосредоточится на ретроиграх (консоль VCS, лицензирование), условно-бесплатных мобильных развлечениях, а также разработке для консолей и ПК с целью «возрождения классической интеллектуальной собственности Atari для современной эпохи». Проекты будут содержать одиночную кампанию, кооператив, локальный мультиплеер и онлайновый компонент.

Что касается консоли VCS, которая уже была отправлена ??спонсорам с Indiegogo и поступит в продажу весной 2021 года, то Atari заявила, что продолжит поддерживать приставку с помощью «значимого» стороннего контента и эксклюзивных игр.

Также Atari планирует выпустить инструменты, которые дадут разработчикам возможность делать свои собственные классические игры для Atari, начиная с Atari 2600, с конечной целью «облегчить создание, совместное использование и воспроизведение ретроигрового контента в условиях современной эпохи».

В Atari крупные перестановки: компания начнёт выпускать игры для современных систем и многое другое

Наконец, Atari заявила, что продолжит лицензировать свою интеллектуальную собственность как для игровых, так и для неигровых областей (отели, казино). Недавно компания лицензировала бренды, связанные с Atari, для использования в NFT.

В подразделении Blockchain компания сосредоточится на «огромных возможностях игр с криптовалютой и блокчейном». Это включает в себя возможность использования токенов Atari для покупки цифровых товаров через VCS.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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