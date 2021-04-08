Ролевой экшен Edge of Eternity покинет ранний доступ Steam в июне, а к концу года выйдет на консолях

Ролевой экшен Edge of Eternity покинет ранний доступ Steam в июне, а к концу года выйдет на консолях

Издательство Dear Villagers и студия Midgar объявили о том, что ролевой экшен Edge of Eternity выйдет из раннего доступа на ПК уже 8 июня. Запуск полной версии будет сопровождаться масштабным обновлением, которое добавит в игру 20 часов дополнительного контента и завершит сюжетную линию.

Чтобы отпраздновать дату выхода полной версии Edge of Eternity на ПК, до 13 апреля в Steam игра будет продаваться с 33-процентной скидкой.

«Мы вложили всё своё сердце в создание Edge of Eternity, — сказал основатель Midgar Studio Джереми Зелер (Jeremy Zeler). — Это история об эпических экзистенциальных битвах и сокровенных личных драмах. С нетерпением жду возможности показать её миру».

Вице-президент по издательскому делу Dear Villagers Гийом Жаме (Guillaume Jamet) добавил: «Edge of Eternity — прекрасная иллюстрация того, чего хочет Dear Villagers: открывать для себя талантливые студии и помогать им воплощать в жизнь амбициозные проекты. То, что удалось Midgar Studio небольшой командой, просто невероятно, и мы очень гордимся тем, что были рядом с ними на этом запуске».

Ролевой экшен Edge of Eternity покинет ранний доступ Steam в июне, а к концу года выйдет на консолях

В четвёртом квартале 2021 года в продажу также поступят версии Edge of Eternity для PlayStation 5, Xbox Series X и S, PlayStation 4 и Xbox One. Игра войдёт в каталог Xbox Game Pass.

Ролевой экшен Edge of Eternity покинет ранний доступ Steam в июне, а к концу года выйдет на консолях

Edge of Eternity — это ролевой экшен, действие которого разворачивается в разорванном на части мире Герион. Его жители ведут отчаянную войну против таинственного захватчика. Когда конфликт разрастается до катастрофических масштабов, на поле битвы появляется новая угроза. В роли Дариона и Селины вам предстоит изучать мир и участвовать в пошаговых боях, чтобы найти лекарство от всепоглощающей коррозии и спасти Герион.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Sony выпустит MLB The Show 21 в Xbox Game PassSony выпустит MLB The Show 21 в Xbox Game Pass
После закрытия на PS3, PS Vita и PSP магазина PlayStation Store некоторые игры можно будет купить только на XboxПосле закрытия на PS3, PS Vita и PSP магазина PlayStation Store некоторые игры можно будет купить только на Xbox
Вышла первая демоверсия Metroid Prime 2D, которую фанаты разрабатывают уже 17 летВышла первая демоверсия Metroid Prime 2D, которую фанаты разрабатывают уже 17 лет
В Китае прихлопнули рынок «серых» игровых консолей, включая Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series XВ Китае прихлопнули рынок «серых» игровых консолей, включая Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X
Трейлер к запуску в Apple Arcade боевика World of Demons от PlatinumGamesТрейлер к запуску в Apple Arcade боевика World of Demons от PlatinumGames
Блок рекламы


Похожие новости
Secret Neighbor выйдет на PS4, Switch и iOSSecret Neighbor выйдет на PS4, Switch и iOS
Экшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступыЭкшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступы
Valve назвала летний фестиваль Steam «Играм быть» и выпустила трейлерValve назвала летний фестиваль Steam «Играм быть» и выпустила трейлер
Продажи Dead Cells превысили 5 млн копий, а на iOS и Android скоро выйдет DLC The Bad SeedПродажи Dead Cells превысили 5 млн копий, а на iOS и Android скоро выйдет DLC The Bad Seed
«Возможная» только на Stadia королевская битва Super Bomberman R Online выйдет на ПК и консолях в этом году«Возможная» только на Stadia королевская битва Super Bomberman R Online выйдет на ПК и консолях в этом году
Онлайн-режим Watch Dogs: Legion выйдет на ПК позже из-за серьёзного багаОнлайн-режим Watch Dogs: Legion выйдет на ПК позже из-за серьёзного бага
Сюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине мартаСюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине марта
Стремительный роглайк-платформер ScourgeBringer доберётся до PS4 и PS Vita к концу апреляСтремительный роглайк-платформер ScourgeBringer доберётся до PS4 и PS Vita к концу апреля
Кампания Бакалавра для ремейка «Мор. Утопия» не выйдет в 2021 году, но предложит «принципиально другую игру»Кампания Бакалавра для ремейка «Мор. Утопия» не выйдет в 2021 году, но предложит «принципиально другую игру»
Рельсовый шутер Panzer Dragoon II Zwei: Remake выйдет в этом годуРельсовый шутер Panzer Dragoon II Zwei: Remake выйдет в этом году
Последние новости
Подгружаем последние новости