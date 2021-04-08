Ролевой экшен Edge of Eternity покинет ранний доступ Steam в июне, а к концу года выйдет на консолях

Издательство Dear Villagers и студия Midgar объявили о том, что ролевой экшен Edge of Eternity выйдет из раннего доступа на ПК уже 8 июня. Запуск полной версии будет сопровождаться масштабным обновлением, которое добавит в игру 20 часов дополнительного контента и завершит сюжетную линию.

Чтобы отпраздновать дату выхода полной версии Edge of Eternity на ПК, до 13 апреля в Steam игра будет продаваться с 33-процентной скидкой.

«Мы вложили всё своё сердце в создание Edge of Eternity, — сказал основатель Midgar Studio Джереми Зелер (Jeremy Zeler). — Это история об эпических экзистенциальных битвах и сокровенных личных драмах. С нетерпением жду возможности показать её миру».

Вице-президент по издательскому делу Dear Villagers Гийом Жаме (Guillaume Jamet) добавил: «Edge of Eternity — прекрасная иллюстрация того, чего хочет Dear Villagers: открывать для себя талантливые студии и помогать им воплощать в жизнь амбициозные проекты. То, что удалось Midgar Studio небольшой командой, просто невероятно, и мы очень гордимся тем, что были рядом с ними на этом запуске».

В четвёртом квартале 2021 года в продажу также поступят версии Edge of Eternity для PlayStation 5, Xbox Series X и S, PlayStation 4 и Xbox One. Игра войдёт в каталог Xbox Game Pass.

Edge of Eternity — это ролевой экшен, действие которого разворачивается в разорванном на части мире Герион. Его жители ведут отчаянную войну против таинственного захватчика. Когда конфликт разрастается до катастрофических масштабов, на поле битвы появляется новая угроза. В роли Дариона и Селины вам предстоит изучать мир и участвовать в пошаговых боях, чтобы найти лекарство от всепоглощающей коррозии и спасти Герион.



