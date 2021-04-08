Авторы EVE Online подтвердили работу над «амбициозным» шутером во вселенной игры, который «определит жанр»

Авторы EVE Online подтвердили работу над «амбициозным» шутером во вселенной игры, который «определит жанр»

CCP Games уже более десяти лет строит планы на шутер во вселенной EVE Online. Впервые эта концепция была реализована в Dust 514 — эксклюзиве для PlayStation 3, который вышел в 2013 году. Проект закрылся всего через три года, но желание выпустить игру в данном жанре у компании ещё осталось.

В лондонской студии CCP Games уже находился в разработке шутер во вселенной EVE Online — эволюция Project Legion (кодовое название). Впоследствии было подтверждено, что это Project Nova, разработка которого была приостановлена в конце 2018 года.

Однако создатель EVE Online не отказался от своих планов. Лондонский офис трудится над проектом на базе Unreal Engine 4 уже несколько лет. И новая глава студии Адриан Блант (Adrian Blunt), бывший вице-президент по разработке игр в Splash Damage, недавно рассказал о предстоящем шутере, действие которого разворачивается в EVE Online.

Авторы EVE Online подтвердили работу над «амбициозным» шутером во вселенной игры, который «определит жанр»

В интервью MCVUK Блант сказал, что над проектом работает около 40 человек, но окончательный размер команды будет зависеть от масштаба игры. По его словам, это очень амбициозный шутер, который станет определяющим для жанра: «Когда у меня была возможность встретиться с коллективом, поиграть в игру, я был потрясён тем, что команда смогла создать».

Разработка проекта проходит совместно с самыми заядлыми поклонниками EVE Online. Они предоставляют отзывы по тем или иным аспектам.

«Мы стремимся предложить уверенный, ориентированный на экшен игровой процесс с великолепной графикой. Мы хотим показать вам, а не рассказывать, как развили эту концепцию, и с нетерпением ждём возможности сделать это, когда придёт время анонсировать игру», — добавил PR-менеджер CCP Games Джордж Келион (George Kelion).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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