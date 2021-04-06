Dying Light 2 позволят полностью пройти в кооперативном режиме

Студия Techland начала делиться небольшими подробностями Dying Light 2 в официальном Discord-канале игры. Разработчики сообщили любопытную деталь касательно кооперативного режима. Оказывается, сиквел можно будет полностью пройти в компании с другими пользователями.

Соответствующей информацией поделился портал Gaming Tweaks со ссылкой на первоисточник. О наличии кооператива в Dying Light 2 было известно давно. Совместная игра стала одной из причин популярности первой части. Однако в её случае пользователи могли преодолеть в компании примерно 95 % прохождения. Вступление, где обучают основным механикам паркура, и финальный отрезок нельзя освоить в кооперативе. Судя по всему, в сиквеле польские разработчики откажутся от этой концепции.

Напомним, недавно сотрудники Techland дали обширное интервью, в котором рассказали о движке второй части, продолжительности, версиях для консолей предыдущего поколения и многом другом.

Dying Light 2 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В недавнем видео разработчики намекнули, что релиз их грядущего зомби-экшена состоится в 2021 году, однако прямо об этом они не сказали.



