Выглядит словно родная: для Valheim вышла бета-версия VR-модификации VHVR

Официально приключенческий ролевой экшен с элементами выживания Valheim поддерживает вид только от третьего лица. Однако моддер Брендон Муссо (Brandon Mousseau) выпустил модификацию, которая позволяет игрокам наслаждаться миром викингов в VR. Пока что она только тестируется.

Для игры с данной модификацией вам потребуется совместимая со SteamVR гарнитура виртуальной реальности и достаточно мощный ПК. Примечательно, что в настоящее время мод не поддерживает управление движением. К счастью, один из коллег Муссо заявил, что функция появится в будущем.

Valheim Native VR Mod Beta Released!! from r/oculus

Как можно увидеть в ролике выше, камера в VR-режиме реализована весьма удобно, а качество графики Valheim не мешает погружению в мир через гарнитуру виртуальной реальности. Кроме того, модификация полностью совместима с кооперативным режимом. Поэтому вы можете играть со своими друзьями независимо от того, используют они VR-мод или нет.

Valheim находится в раннем доступе Steam.



