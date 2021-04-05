После снятия Super Mario 3D All-Stars с производства на eBay начали выставлять сборник на продажу по заоблачным ценам

После снятия Super Mario 3D All-Stars с производства на eBay начали выставлять сборник на продажу по заоблачным ценам

Журналисты портала The Gamer обратили внимание на неприятную, но вполне ожидаемую ситуацию вокруг Super Mario 3D All-Stars для Nintendo Switch — стоимость копий сборника на вторичном рынке выросла до десятков тысяч долларов.

Напомним, Super Mario 3D All-Stars был выпущен в рамках празднования 35-летия серии Super Mario, в связи с чем Nintendo решила прекратить продажу коллекции после 31 марта текущего года.

Особо предприимчивые игроки решили воспользоваться ограниченностью тиража Super Mario 3D All-Stars ещё до релиза и начали перепродавать предзаказы по завышенным ценам. Тогда, впрочем, речь шла о суммах лишь вплоть до $350.

После снятия Super Mario 3D All-Stars с производства на eBay начали выставлять сборник на продажу по заоблачным ценам

После же снятия Super Mario 3D All-Stars с производства продавцы осмелели и выкрутили стоимость своих лотов на eBay до неприличных высот. Разброс цен как никогда велик — от $50?60 до баснословных $50 000.

«Вышла из печати. Эта копия вобрала энергию одного из чистейших и лучших геймеров, когда-либо ступавших на эту планету», — гласит описание физической копии Super Mario 3D All-Stars за $45 000.

После снятия Super Mario 3D All-Stars с производства на eBay начали выставлять сборник на продажу по заоблачным ценам

Ранее портал Vice со ссылкой на неназванного разработчика сообщил, что на решение ограничить тираж Super Mario 3D All-Stars в Nintendo пошли, исходя из данных о не слишком впечатляющих продажах ремастеров в целом.

Похоже, тактика сработала: к 31 декабря 2020 года (то есть за три с половиной месяца на рынке) суммарные продажи Super Mario 3D All-Stars в рознице и цифровом формате превысили 8,32 млн копий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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