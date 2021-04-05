Вышла первая демоверсия Metroid Prime 2D, которую фанаты разрабатывают уже 17 лет

Вышла первая демоверсия Metroid Prime 2D, которую фанаты разрабатывают уже 17 лет

Team SCU занимается разработкой неофициального двухмерного приключенческого экшена Metroid Prime с 2004 года. И вот наконец команда выпустила первую рабочую демоверсию фанатского проекта.

Metroid Prime — это вышедший на GameCube в 2002 году приключенческий шутер от первого лица, разработанный Retro Studios. Это была первая трёхмерная игра во франшизе, и она внесла множество нововведений. Так, Team SCU в 2004 году решила взять элементы Metroid Prime, такие как сканирование объектов и просмотр данных о них, и перенести их в традиционный двухмерный формат.

«У нас долгая история, которая началась ещё в апреле 2004 года, — рассказала Team SCU. — [Мы] перебрали 5 главных программистов, и у нас были сотни добровольцев, которые сделали тысячи материалов. Но это прошлое, а мы сейчас в настоящем».

По словам Team SCU, Prime 2D разрабатывается на собственном движке. Вместо того, чтобы точно копировать исходный материал, команда сосредоточена на том, чтобы взять основные концепции, перенести их, а затем реализовать в логическом 2D-решении. Непонятно, как Team SCU намеревается избежать возможных судебных исков со стороны Nintendo, особенно на фоне того, что компания в 2016 году закрыла другой фанатский проект (AM2R).

Metroid Prime 4 — следующая официальная часть серии — в настоящее время находится в разработке для Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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