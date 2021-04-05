Вышла первая демоверсия Metroid Prime 2D, которую фанаты разрабатывают уже 17 лет

Team SCU занимается разработкой неофициального двухмерного приключенческого экшена Metroid Prime с 2004 года. И вот наконец команда выпустила первую рабочую демоверсию фанатского проекта.

Metroid Prime — это вышедший на GameCube в 2002 году приключенческий шутер от первого лица, разработанный Retro Studios. Это была первая трёхмерная игра во франшизе, и она внесла множество нововведений. Так, Team SCU в 2004 году решила взять элементы Metroid Prime, такие как сканирование объектов и просмотр данных о них, и перенести их в традиционный двухмерный формат.

«У нас долгая история, которая началась ещё в апреле 2004 года, — рассказала Team SCU. — [Мы] перебрали 5 главных программистов, и у нас были сотни добровольцев, которые сделали тысячи материалов. Но это прошлое, а мы сейчас в настоящем».

По словам Team SCU, Prime 2D разрабатывается на собственном движке. Вместо того, чтобы точно копировать исходный материал, команда сосредоточена на том, чтобы взять основные концепции, перенести их, а затем реализовать в логическом 2D-решении. Непонятно, как Team SCU намеревается избежать возможных судебных исков со стороны Nintendo, особенно на фоне того, что компания в 2016 году закрыла другой фанатский проект (AM2R).

Metroid Prime 4 — следующая официальная часть серии — в настоящее время находится в разработке для Nintendo Switch.



