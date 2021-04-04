Трейлер к запуску в Apple Arcade боевика World of Demons от PlatinumGames

Трейлер к запуску в Apple Arcade боевика World of Demons от PlatinumGames

Компания PlatinumGames, известная серией Bayonetta и другими боевиками для приставок и ПК, ещё в 2018 году представила мобильный проект World of Demons, похожий на духовного наследника Okami обилием японского фольклора и стилем, напоминающим акварель с тушью. Теперь игра стала доступна в службе Apple Arcade.

World of Demons предлагает владельцам Mac, iPhone, iPad и Apple TV погрузиться в фантастический и разнообразный мир ёкаев — сверхъестественных существ и духов из японской мифологии. Оценить визуальный стиль и игровой процесс можно в трейлере к запуску боевика:

Игрокам предстоит стать самураем Онимару, ведущим за собой армию соратников-ёкаев к победе над злом. Действие разворачивается среди пейзажей в стиле традиционного искусства Японии и укиё-э — гравюр на дереве. На пути встретятся союзники-самураи и самые разные ёкаи с уникальными умениями и комбинациями ударов.

Трейлер к запуску в Apple Arcade боевика World of Demons от PlatinumGames

Расширяя арсенал боевых навыков, главный герой будет побеждать стоящих на пути противников и в конце концов сразится с устрашающим Сютэном-Додзи, владыкой всех демонов-они. На странице игры в App Store заявлено, что её размер составляет 2,8 Гбайт, а среди поддерживаемых языков имеется русский. Возрастной рейтинг — 12+.

Трейлер к запуску в Apple Arcade боевика World of Demons от PlatinumGames


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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