После закрытия на PS3, PS Vita и PSP магазина PlayStation Store некоторые игры можно будет купить только на Xbox
Недавно компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что цифровой магазин PlayStation Store закроется на PlayStation 3, PlayStation Vita и PlayStation Portable. Издание VGC подсчитало, сколько игр в таком случае будет утеряно.
Более 2000 игр, которые вышли только в цифровом формате, больше нельзя будет приобрести после закрытия PlayStation Store на PlayStation 3, PlayStation Vita и PlayStation Portable этим летом. Хотя пользователи по-прежнему смогут повторно загружать свои предыдущие покупки.
К счастью, подавляющее число игр также доступно на других платформах. Однако, по данным VGC, возможность покупки около 120 проектов будет потеряна навсегда. А некоторые игры станут эксклюзивами консолей Xbox — например, Beyond Good & Evil HD, Lara Croft and the Guardian of Light, Resident Evil: Code Veronica X HD а также дилогия Bionic Commando.
Grand Theft Auto: Liberty City Stories — одна из игр для PS2, которую больше нельзя будет купить на PS3
В общей сложности около 2200 цифровых игр исчезнут после закрытия магазинов:
- около 630 вышедших только в цифровом формате игр на PlayStation Vita;
- около 730 вышедших только в цифровом формате игр на PlayStation 3;
- небольшое количество вышедших только в цифровом формате игр на PlayStation Portable;
- 293 PlayStation Minis (небольшие игры от независимых команд);
- 336 PS2 Classics (порты игр с PlayStation 2);
- около 260 PS1 Classics (порты игр с первой PlayStation).
Приведённые выше цифры являются приблизительными: Sony уже закрыла веб-версии магазинов, что затруднило VGC поиск точных данных.
PlayStation Store будет закрыт на PlayStation 3 и PlayStation Portable со 2 июля, а с 27 августа — на PlayStation Vita.