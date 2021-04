После закрытия на PS3, PS Vita и PSP магазина PlayStation Store некоторые игры можно будет купить только на Xbox

Недавно компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что цифровой магазин PlayStation Store закроется на PlayStation 3, PlayStation Vita и PlayStation Portable. Издание VGC подсчитало, сколько игр в таком случае будет утеряно.

Более 2000 игр, которые вышли только в цифровом формате, больше нельзя будет приобрести после закрытия PlayStation Store на PlayStation 3, PlayStation Vita и PlayStation Portable этим летом. Хотя пользователи по-прежнему смогут повторно загружать свои предыдущие покупки.

К счастью, подавляющее число игр также доступно на других платформах. Однако, по данным VGC, возможность покупки около 120 проектов будет потеряна навсегда. А некоторые игры станут эксклюзивами консолей Xbox — например, Beyond Good & Evil HD, Lara Croft and the Guardian of Light, Resident Evil: Code Veronica X HD а также дилогия Bionic Commando.

Grand Theft Auto: Liberty City Stories — одна из игр для PS2, которую больше нельзя будет купить на PS3

В общей сложности около 2200 цифровых игр исчезнут после закрытия магазинов:

около 630 вышедших только в цифровом формате игр на PlayStation Vita;

около 730 вышедших только в цифровом формате игр на PlayStation 3;

небольшое количество вышедших только в цифровом формате игр на PlayStation Portable;

293 PlayStation Minis (небольшие игры от независимых команд);

336 PS2 Classics (порты игр с PlayStation 2);

около 260 PS1 Classics (порты игр с первой PlayStation).

Приведённые выше цифры являются приблизительными: Sony уже закрыла веб-версии магазинов, что затруднило VGC поиск точных данных.

PlayStation Store будет закрыт на PlayStation 3 и PlayStation Portable со 2 июля, а с 27 августа — на PlayStation Vita.