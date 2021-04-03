Sony выпустит MLB The Show 21 в Xbox Game Pass

Sony выпустит MLB The Show 21 в Xbox Game Pass

Компания Sony Interactive Entertainment впервые выпустит игру PlayStation Studios на консолях Xbox — спортивный симулятор MLB The Show 21. И, как недавно стало известно, она войдёт в каталог Xbox Game Pass в первый же день продаж.

Бейсбольный симулятор, который также выйдет на консолях PlayStation (но за полную стоимость), будет бесплатным для подписчиков Xbox Game Pass, когда поступит в продажу 20 апреля на Xbox Series X и S и Xbox One.

Серия бейсбольных игр MLB: The Show началась в 2006 году и всегда была эксклюзивной для консолей PlayStation. Последняя часть разработана студией Sony Interactive Entertainment в Сан-Диего. Что MLB: The Show впервые выйдет на других консольных платформах было объявлено в декабре 2019 года в рамках многолетнего продления соглашения Sony по выпуску игр по лицензии.

На добавление The Show 21 к Game Pass вероятно больше всего повлияла сама бейсбольная лига MLB. Этот шаг важен из-за комментариев Sony Interactive Entertainment о подписках на новые игры: в интервью GamesIndustry в сентябре прошлого года президент SIE Джим Райан (Jim Ryan) заявил, что данная модель распространения неприемлема для PlayStation Studios, поскольку её игровые бюджеты часто превышают $100 миллионов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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