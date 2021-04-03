В Китае прихлопнули рынок «серых» игровых консолей, включая Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X

С тех пор, как в 2015 году в Китае разрешили повсеместно продавать игровые приставки мировых брендов, в стране также расцвёл «серый» рынок консолей и игр. Ввезённые в обход таможенных пошлин консоли были не только дешевле, но также позволяли играть в игры или версии игр, не подвергшихся цензуре. Но на этой неделе власти страны ударили по этой практике рейдами и арестами, и китайский рынок серых приставок ушёл в подполье.

Первый завоз приставок Soony PlayStation 5 в Гонконг. Источник изображения: Chris Chang

Департамент общественного обеспечения провинции Гуандун заявил в понедельник, что арестованы 54 импортёра серых приставок и игр и конфисковано продукции Nintendo, Sony и Microsoft на сумму 78 млн юаней ($11,9 млн). С 2018-го общая стоимость контрабанды таких товаров достигла 3,38 млрд юаней ($514 млн), включая 389 млн юаней ($59 млн) неуплаченных налогов. Информация о рейдах быстро разнеслась по стране, и серая продукция исчезла как из интернет-магазинов, так и из локальных.

Основными поставщиками консолей и игр в Китай в обход таможенного оформления остаются Япония и Гонконг. Например, приставка Sony PlayStation 5 уже продаётся в Гонконге, а в Китае ещё нет, как нет в продаже в Поднебесной и приставки Microsoft Xbox Series X, которую тоже можно приобрести в соседнем Гонконге. Продавцы пользуются этим, а нетерпеливые поклонники игровой продукции Sony и Microsoft получают шанс прикоснуться к мечте до официального ввоза в страну всех новинок.

В то же время в Китае не запрещают покупку товаров за рубежом, если покупатель уплатит все необходимые налоги (13 % для физических лиц и 9,1 % для торговли). Такая продукция остаётся «серой» для экспортёра (Microsoft, Sony и так далее), но с точки зрения правительства Китая она становится разрешённой для ввоза на территорию страны. Судя по тому, что в большинстве интернет-магазинов в Китае, даже в самых крупных, игровые приставки и многие игры Sony, Microsoft и Nintendo внезапно исчезли из ассортимента, «серой» игровой продукции в этой стране было не просто много, а подавляющее большинство.



