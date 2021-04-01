На этот раз без шуток: Platinum Games и Hamster Corporation анонсировали аркадный шутер Sol Cresta

На этот раз без шуток: Platinum Games и Hamster Corporation анонсировали аркадный шутер Sol Cresta

Ровно год назад, 1 апреля 2020-го, Platinum Games представила аркадный шутер Sol Cresta. Его якобы планировали сделать эксклюзивом автомата Neo-Classic Arcade и продавать с ним в комплекте по $17 тыс. Анонс оказался шуткой, которая, кстати, понравилась не всем пользователям. А сегодня, 1 апреля 2021-го, состоялась полноценная демонстрация Sol Cresta для ПК (Steam), PS4 и Nintendo Switch. Игра действительно разрабатывается в партнёрстве со студией Hamster.

Sol Cresta — это духовный наследник Moon Cresta и Terra Cresta. Судя по первому трейлеру, пользователи будут управлять летающим аппаратом и уничтожать врагов. Корабль игрока способен разделяться на три части, что открывает доступ к особым режимам стрельбы. Среди противников замечены боевые суда различных размеров, которые выпускают разнообразные снаряды. Геймплей Sol Cresta обладает высокой динамикой: в процессе прохождения придётся быстро приспосабливаться к всевозможным ситуациям, уклоняться от вражеских залпов и менять режим ведения огня.

Грядущий проект Platinum Games сразу после анонса был зарегистрирован в Корее. Это очередное доказательство, что новая демонстрация не окажется шуткой. Дату релиза Sol Cresta разработчики пока не раскрыли.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мотивы главных героев, игра за Джулианну и тон происходящего: Arkane поделилась новыми подробностями DeathloopМотивы главных героев, игра за Джулианну и тон происходящего: Arkane поделилась новыми подробностями Deathloop
На PS5 обнаружили проблему некорректного вывода SDR-контентаНа PS5 обнаружили проблему некорректного вывода SDR-контента
Экшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступыЭкшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступы
Двухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе CrysisДвухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе Crysis
Secret Neighbor выйдет на PS4, Switch и iOSSecret Neighbor выйдет на PS4, Switch и iOS
Блок рекламы


Похожие новости
Слухи: Remedy выпустит Alan Wake 2 на средства Epic GamesСлухи: Remedy выпустит Alan Wake 2 на средства Epic Games
Games with Gold в апреле: Dark Void, Hard Corps: Uprising и другие игрыGames with Gold в апреле: Dark Void, Hard Corps: Uprising и другие игры
Видео: крохи игрового процесса в трейлере The Lord of the Rings: Gollum с Future Games ShowВидео: крохи игрового процесса в трейлере The Lord of the Rings: Gollum с Future Games Show
В Epic Games Store появится панель общения и другие социальные функцииВ Epic Games Store появится панель общения и другие социальные функции
В рамках ближайшего выпуска Future Games Show состоится премьера геймплея The Lord of the Rings: GollumВ рамках ближайшего выпуска Future Games Show состоится премьера геймплея The Lord of the Rings: Gollum
Студия-разработчик провального гибридного шутера Disintegration перестанет существоватьСтудия-разработчик провального гибридного шутера Disintegration перестанет существовать
Кооперативный шутер After the Fall от создателей Arizona Sunshine появится и на PlayStation VRКооперативный шутер After the Fall от создателей Arizona Sunshine появится и на PlayStation VR
Рельсовый шутер Panzer Dragoon II Zwei: Remake выйдет в этом годуРельсовый шутер Panzer Dragoon II Zwei: Remake выйдет в этом году
Кооперативный шутер Deep Rock Galactic получит крупнейшее обновлениеКооперативный шутер Deep Rock Galactic получит крупнейшее обновление
Авторы Creature in the Well анонсировали стильный экшен StoneflyАвторы Creature in the Well анонсировали стильный экшен Stonefly
Последние новости
Подгружаем последние новости