На этот раз без шуток: Platinum Games и Hamster Corporation анонсировали аркадный шутер Sol Cresta

Ровно год назад, 1 апреля 2020-го, Platinum Games представила аркадный шутер Sol Cresta. Его якобы планировали сделать эксклюзивом автомата Neo-Classic Arcade и продавать с ним в комплекте по $17 тыс. Анонс оказался шуткой, которая, кстати, понравилась не всем пользователям. А сегодня, 1 апреля 2021-го, состоялась полноценная демонстрация Sol Cresta для ПК (Steam), PS4 и Nintendo Switch. Игра действительно разрабатывается в партнёрстве со студией Hamster.

Sol Cresta — это духовный наследник Moon Cresta и Terra Cresta. Судя по первому трейлеру, пользователи будут управлять летающим аппаратом и уничтожать врагов. Корабль игрока способен разделяться на три части, что открывает доступ к особым режимам стрельбы. Среди противников замечены боевые суда различных размеров, которые выпускают разнообразные снаряды. Геймплей Sol Cresta обладает высокой динамикой: в процессе прохождения придётся быстро приспосабливаться к всевозможным ситуациям, уклоняться от вражеских залпов и менять режим ведения огня.

Грядущий проект Platinum Games сразу после анонса был зарегистрирован в Корее. Это очередное доказательство, что новая демонстрация не окажется шуткой. Дату релиза Sol Cresta разработчики пока не раскрыли.



