В No Man's Sky появился режим сезонных экспедиций с новыми наградами

В No Man's Sky появился режим сезонных экспедиций с новыми наградами

Студия Hello Games объявила о выпуске масштабного обновления Expeditions для приключенческого научно-фантастического экшена No Man’s Sky. Патч добавил в игру новый сезонный режим, испытания, награды и многое другое.

С выходом Expeditions в No Man’s Sky появился отдельный режим, который будет меняться каждый сезон. Игроки отправятся в экспедицию сообщества и смогут участвовать в различных этапах вылазки. Каждый из них предложит новые задачи: как простые, так и сложные.

За прохождение заданий игроки получат нашивки миссий и другие награды (реактивный ранец, эксклюзивный корабль, оружие, звание и так далее), которые можно использовать в остальных режимах. Как сообщили разработчики, экспедиции будут развиваться от сезона к сезону, а в конце будут конвертированы в файлы сохранений для обычного режима, чтобы вы могли продолжить своё космическое путешествие.

Кроме того, миссии, доступные от агентов космической станции, были полностью переработаны в угоду увеличения глубины и интереса. Награды также были скорректированы, особенно за задания высокого уровня.

Наконец, Hello Games повысила удобство игры в No Man’s Sky: например, появилась возможность использовать быстрое меню для переключения основного звездолёта при стыковке с космической аномалией. Система закрепления была значительно улучшена, чтобы предоставлять более точные и полезные рекомендации при создании продуктов или установке и ремонте технологий. Стоимость некоторых рецептов была изменена, чтобы сократить гринд, а залежи ресурсов теперь дают более щедрое количество металла.

В No Man's Sky появился режим сезонных экспедиций с новыми наградами

No Man’s Sky вышла на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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