Разработчики Dying Light 2 рассказали о преимуществах нового движка и консольных версиях игры

Разработчики Dying Light 2 рассказали о преимуществах нового движка и консольных версиях игры

Сразу несколько сотрудников польской студии Techland в недавнем интервью порталу Wccftech поделились новыми подробностями многострадального зомби-экшена Dying Light 2.

Напомним, Dying Light 2 была анонсирована ещё в июне 2018 года, а даты выхода у игры нет до сих пор. Первоначально релиз ожидался весной 2020-го, однако уже в январе 2020-го премьеру отложили на неопределённый срок.

По словам старшего технологического программиста Techland Лукаша Бурдки (Lukasz Burdka), по крайней мере в некоторой степени затянутость разработки Dying Light 2 связана с её движком — C-Engine.

«Для создания детального мира Dying Light 2 эти изменения были необходимы. Нашим разработчикам понадобилось время на адаптацию технологии, отделу движка — на улучшение пользовательского опыта в новом редакторе», — объяснил Бурдка.

Разработчики Dying Light 2 рассказали о преимуществах нового движка и консольных версиях игры

Вместе с этим в Techland уверены, что все пережитые за время внедрения C-Engine сложности позволят реализовать амбиции Dying Light 2: авторы «улучшили почти все основные системы» движка.

В частности, благодаря C-Engine разработчики смогут наполнить уровни «огромным числом объектов», сделать город полностью бесшовным, отобразить на экране больше заражённых и увеличить количество симулированных ИИ.

Разработчики Dying Light 2 рассказали о преимуществах нового движка и консольных версиях игры

В Dying Light 2 заявлена поддержка трассировки лучей

Директор Techland по рендерингу Томаш Шалковский (Tomasz Szalkowski) также заверил, что, несмотря на технологическую продвинутость Dying Light 2, игра всё равно выйдет на PS4 и Xbox One — команда «прилагает все усилия», чтобы обеспечить качество этих версий.

На новых консолях Dying Light 2 предложит три режима работы: с трассировкой лучей, с производительностью от 60 кадров/с и с 4K. Деталями Шалковский не поделился, но пообещал, что в издание для PS5, Xbox Series X и S «стараются уместить как можно больше».

Разработчики Dying Light 2 рассказали о преимуществах нового движка и консольных версиях игры

По словам авторов, на полное прохождение Dying Light 2 уйдёт от 40 до 60 часов, хотя до титров можно будет добежать и в 2?3 раза быстрее

В недавнем видео о ходе разработки Dying Light 2 сотрудники Techland пообещали начать говорить об игре в подробностях уже «очень-очень скоро», а также поделились небольшой (буквально 13 секунд) нарезкой геймплейных кадров.

Dying Light 2 заявлена для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В середине марта Techland призналась, что анонсировала игру слишком рано, хоть в так называемом производственном аду проект и не находится.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мотивы главных героев, игра за Джулианну и тон происходящего: Arkane поделилась новыми подробностями DeathloopМотивы главных героев, игра за Джулианну и тон происходящего: Arkane поделилась новыми подробностями Deathloop
На PS5 обнаружили проблему некорректного вывода SDR-контентаНа PS5 обнаружили проблему некорректного вывода SDR-контента
Экшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступыЭкшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступы
Двухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе CrysisДвухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе Crysis
Secret Neighbor выйдет на PS4, Switch и iOSSecret Neighbor выйдет на PS4, Switch и iOS
Блок рекламы


Похожие новости
Games with Gold в апреле: Dark Void, Hard Corps: Uprising и другие игрыGames with Gold в апреле: Dark Void, Hard Corps: Uprising и другие игры
Видеоигры в 2020 году принесли ФИФА больше денег, чем реальный футболВидеоигры в 2020 году принесли ФИФА больше денег, чем реальный футбол
Разработчики Dying Light 2 пообещали начать говорить об игре «очень-очень скоро» и показали 13 секунд геймплеяРазработчики Dying Light 2 пообещали начать говорить об игре «очень-очень скоро» и показали 13 секунд геймплея
Techland: Dying Light 2 «далека от производственного ада», но анонсировать игру надо было позжеTechland: Dying Light 2 «далека от производственного ада», но анонсировать игру надо было позже
Fallout 4 и ещё четыре игры Bethesda получат удвоение FPS на Xbox Series X и SFallout 4 и ещё четыре игры Bethesda получат удвоение FPS на Xbox Series X и S
Симуляция жизни, открытый мир и баги на запуске: PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 поделился новыми подробностями игрыСимуляция жизни, открытый мир и баги на запуске: PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 поделился новыми подробностями игры
Take-Two: ремастер GTA V для консолей нового поколения не станет простым портомTake-Two: ремастер GTA V для консолей нового поколения не станет простым портом
Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодкиПтицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки
Ужасающие методы психотерапии: представлен хоррор Dark MoonlightУжасающие методы психотерапии: представлен хоррор Dark Moonlight
Трейлер нового DLC для Necromunda: Underhive Wars — в мрачной тактике появились фанатики из дома КавдорТрейлер нового DLC для Necromunda: Underhive Wars — в мрачной тактике появились фанатики из дома Кавдор
Последние новости
Подгружаем последние новости