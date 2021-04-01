Разработчики Dying Light 2 рассказали о преимуществах нового движка и консольных версиях игры

Сразу несколько сотрудников польской студии Techland в недавнем интервью порталу Wccftech поделились новыми подробностями многострадального зомби-экшена Dying Light 2.

Напомним, Dying Light 2 была анонсирована ещё в июне 2018 года, а даты выхода у игры нет до сих пор. Первоначально релиз ожидался весной 2020-го, однако уже в январе 2020-го премьеру отложили на неопределённый срок.

По словам старшего технологического программиста Techland Лукаша Бурдки (Lukasz Burdka), по крайней мере в некоторой степени затянутость разработки Dying Light 2 связана с её движком — C-Engine.

«Для создания детального мира Dying Light 2 эти изменения были необходимы. Нашим разработчикам понадобилось время на адаптацию технологии, отделу движка — на улучшение пользовательского опыта в новом редакторе», — объяснил Бурдка.

Вместе с этим в Techland уверены, что все пережитые за время внедрения C-Engine сложности позволят реализовать амбиции Dying Light 2: авторы «улучшили почти все основные системы» движка.

В частности, благодаря C-Engine разработчики смогут наполнить уровни «огромным числом объектов», сделать город полностью бесшовным, отобразить на экране больше заражённых и увеличить количество симулированных ИИ.

В Dying Light 2 заявлена поддержка трассировки лучей

Директор Techland по рендерингу Томаш Шалковский (Tomasz Szalkowski) также заверил, что, несмотря на технологическую продвинутость Dying Light 2, игра всё равно выйдет на PS4 и Xbox One — команда «прилагает все усилия», чтобы обеспечить качество этих версий.

На новых консолях Dying Light 2 предложит три режима работы: с трассировкой лучей, с производительностью от 60 кадров/с и с 4K. Деталями Шалковский не поделился, но пообещал, что в издание для PS5, Xbox Series X и S «стараются уместить как можно больше».

По словам авторов, на полное прохождение Dying Light 2 уйдёт от 40 до 60 часов, хотя до титров можно будет добежать и в 2?3 раза быстрее

В недавнем видео о ходе разработки Dying Light 2 сотрудники Techland пообещали начать говорить об игре в подробностях уже «очень-очень скоро», а также поделились небольшой (буквально 13 секунд) нарезкой геймплейных кадров.

Dying Light 2 заявлена для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В середине марта Techland призналась, что анонсировала игру слишком рано, хоть в так называемом производственном аду проект и не находится.



