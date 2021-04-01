CD Projekt RED опровергла утечку названий бесплатных дополнений к Cyberpunk 2077 и подтвердила планы на DLC

Польская студия CD Projekt RED по запросу портала IGN прокомментировала недавнюю утечку названий бесплатных дополнений к ролевому боевику Cyberpunk 2077, а также подтвердила свои намерения относительно DLC для игры.

Напомним, в конце прошлой недели пользователь форума Reddit под псевдонимом PricklyAssassin сообщил, что благодаря лазейке в Epic Games Store отыскал информацию о готовящихся расширениях для Cyberpunk 2077.

В частности, энтузиаст раскрыл названия якобы девяти готовящихся к релизу бесплатных дополнений: Ripperdocs Expansion, Body Shops Expansion, Gangs of Night City, The Relic, Neck Deep и другие.

Представитель CD Projekt RED заверил IGN, что попавшие в Сеть наименования «не являются DLC для Cyberpunk 2077». В издании предположили, что в таком случае речь могла идти о неокончательных вариантах заголовков.

В то же время от своих планов на пострелизный контент для игры студия не отказывается: об этом в рамках недавнего отчёта перед инвесторами заявил вице-президент CD Projekt RED по развитию бизнеса Михал Новаковский (Michal Nowakowski).

«О том, что у Cyberpunk будут расширения, мы говорим уже довольно давно. Мы пока не раскрывали детали насчёт названий, рекомендованных цен или чего-то подобного, но, да, мы можем подтвердить, что работаем над [дополнениями]. Они у нас в планах», — заверил Новаковский.

Ранее сообщалось, что пострелизная поддержка Cyberpunk 2077 будет включать как платные, так и бесплатные аддоны. Первых, по слухам, готовится не меньше трёх, а вторых — как минимум десять.



