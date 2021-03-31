Слухи: Remedy выпустит Alan Wake 2 на средства Epic Games

Слухи: Remedy выпустит Alan Wake 2 на средства Epic Games

С тех пор, как Remedy Entertainment приобрела права на издание Alan Wake, поклонники задавались вопросом, когда же горячо ожидаемое продолжение станет реальностью. И вот, по словам журналиста VentureBeat Джеффа Грабба (Jeff Grubb), Alan Wake 2 действительно находится в разработке.

Алан Уэйк уже возвращался ранее — персонаж играл центральную роль в расширении AWE приключенческого шутера Control. Но теперь, если верить Граббу, пришло время для полноценной истории. Кроме того, издателем и инвестором Alan Wake 2 якобы является компания Epic Games — среди всех конкурентов именно создатель Fortnite предложил лучшие условия.

В прошлом году Remedy Entertainment рассказала о том, что работает над двумя проектами в рамках одной франшизы и с Epic Games в качестве издателя. Помимо полного финансирования, студия также получит 50 % выручки с продаж своих будущих творений. Кроме того, Remedy Entertainment занимается созданием игры во вселенной Remedy Connected Universe, куда входят Control и Alan Wake.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bloodborne исполнилось шесть лет — фанаты устроили массовое возвращение в игруBloodborne исполнилось шесть лет — фанаты устроили массовое возвращение в игру
Мотивы главных героев, игра за Джулианну и тон происходящего: Arkane поделилась новыми подробностями DeathloopМотивы главных героев, игра за Джулианну и тон происходящего: Arkane поделилась новыми подробностями Deathloop
На PS5 обнаружили проблему некорректного вывода SDR-контентаНа PS5 обнаружили проблему некорректного вывода SDR-контента
Экшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступыЭкшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступы
Двухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе CrysisДвухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе Crysis
Блок рекламы


Похожие новости
Games with Gold в апреле: Dark Void, Hard Corps: Uprising и другие игрыGames with Gold в апреле: Dark Void, Hard Corps: Uprising и другие игры
Экшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступыЭкшен-платформер Balan Wonderworld от автора «Соника» поступил в продажу и больше не вызывает эпилептические приступы
Видео: крохи игрового процесса в трейлере The Lord of the Rings: Gollum с Future Games ShowВидео: крохи игрового процесса в трейлере The Lord of the Rings: Gollum с Future Games Show
В Epic Games Store появится панель общения и другие социальные функцииВ Epic Games Store появится панель общения и другие социальные функции
В рамках ближайшего выпуска Future Games Show состоится премьера геймплея The Lord of the Rings: GollumВ рамках ближайшего выпуска Future Games Show состоится премьера геймплея The Lord of the Rings: Gollum
Remedy: Control — не «большой успех», но продажами студия не разочарованаRemedy: Control — не «большой успех», но продажами студия не разочарована
Слухи: в марте Microsoft расскажет о дальнейшей судьбе Bethesda Softworks на годы вперёдСлухи: в марте Microsoft расскажет о дальнейшей судьбе Bethesda Softworks на годы вперёд
Слухи: новую Silent Hill разрабатывает известная японская студия, а анонс состоится летомСлухи: новую Silent Hill разрабатывает известная японская студия, а анонс состоится летом
В Epic Games Store началась раздача RAGE 2 и Absolute Drift, на очереди – Sunless SeaВ Epic Games Store началась раздача RAGE 2 и Absolute Drift, на очереди – Sunless Sea
Слухи: FromSoftware расскажет новости об Elden Ring в ближайшие месяцыСлухи: FromSoftware расскажет новости об Elden Ring в ближайшие месяцы
Последние новости
Подгружаем последние новости