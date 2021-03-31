Слухи: Remedy выпустит Alan Wake 2 на средства Epic Games

С тех пор, как Remedy Entertainment приобрела права на издание Alan Wake, поклонники задавались вопросом, когда же горячо ожидаемое продолжение станет реальностью. И вот, по словам журналиста VentureBeat Джеффа Грабба (Jeff Grubb), Alan Wake 2 действительно находится в разработке.

Алан Уэйк уже возвращался ранее — персонаж играл центральную роль в расширении AWE приключенческого шутера Control. Но теперь, если верить Граббу, пришло время для полноценной истории. Кроме того, издателем и инвестором Alan Wake 2 якобы является компания Epic Games — среди всех конкурентов именно создатель Fortnite предложил лучшие условия.

В прошлом году Remedy Entertainment рассказала о том, что работает над двумя проектами в рамках одной франшизы и с Epic Games в качестве издателя. Помимо полного финансирования, студия также получит 50 % выручки с продаж своих будущих творений. Кроме того, Remedy Entertainment занимается созданием игры во вселенной Remedy Connected Universe, куда входят Control и Alan Wake.



