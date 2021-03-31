В Marvel’s Spider-Man: Miles появился новый костюм, а конкретно в PS5-версии — ещё и реалистичная деформация мышц

В Marvel’s Spider-Man: Miles появился новый костюм, а конкретно в PS5-версии — ещё и реалистичная деформация мышц

Студия Insomniac Games у себя в микроблоге неожиданно сообщила о выпуске очередного контентного обновления для своего супергеройского экшена Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Главной особенностью патча 1.09 (PS4) / 1.009 (PS5) является Advanced Tech Suit — дополнительный костюм, напоминающий классический облик альтер эго Майлза в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

«Advanced Tech Suit делает акцент на твёрдой поверхности броневых пластин для создания более изящного дизайна Майлза. Но черты знакового облика Майлза всё равно узнаются», — отметили в Marvel.

В Marvel’s Spider-Man: Miles появился новый костюм, а конкретно в PS5-версии — ещё и реалистичная деформация мышц

Помимо дополнительного (уже 20-го по счёту) костюма, вышедшая заплатка содержит ряд исправлений и улучшений стабильности, а также — в случае конкретно PS5 — функцию реалистичной деформации мышц для пяти нарядов, включая новый.

«Мы симулировали персонажа целиком изнутри, используя технологии, прежде доступные только в кино. Каждая деформация, которую вы видите на поверхности костюма, является результатом симуляции мышц и ткани», — объяснил у себя в микроблоге ведущий технический директор по персонажам Джош Дикарло (Josh DiCarlo).

В Marvel’s Spider-Man: Miles появился новый костюм, а конкретно в PS5-версии — ещё и реалистичная деформация мышц

Напомним, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales рассказывает историю становления Майлза Моралеса, который в отсутствие своего друга и наставника Питера Паркера оказывается единственным защитником Нью-Йорка.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales вышла в ноябре 2020 года одновременно на PS4 и PS5. За 50 дней с момента поступления на прилавки цифровых и розничных магазинов продажи игры составили 4,1 млн копий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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