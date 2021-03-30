Games with Gold в апреле: Dark Void, Hard Corps: Uprising и другие игры

Games with Gold в апреле: Dark Void, Hard Corps: Uprising и другие игры

Корпорация Microsoft представила апрельскую подборку бесплатных игр в рамках программы Games with Gold, которая доступна подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. В список проектов вошли Vikings: Wolves of Midgard, Truck Racing Championship, Dark Void и Hard Corps: Uprising.

Vikings: Wolves of Midgard (с 1 по 30 апреля) — ролевой экшен, действие которого разворачивается на берегах Мидгарда. В игре переплелись мифология и история викингов. Вам предстоит сражаться с йотунами, живыми мертвецами и предвестниками Рагнарёка.

Truck Racing Championship (с 16 апреля по 15 мая) — гоночный симулятор на движке KT Engine (серия WRC), в котором присутствуют официальные трассы FIA ETRC. В игре вам предложат следить за такими показателями гоночного грузовика, как температура тормозов и износ шин.

Dark Void (с 1 по 15 апреля) — шутер, действие которого разворачивается в параллельном мире. Вам предстоит сражаться со злобными пришельцами в наземных и воздушных боях, а также докопаться до ужасающей правды.

Hard Corps: Uprising (с 16 по 30 апреля) — двухмерный шутер старой школы. Игрокам в роли солдата Бахамута предложат сражаться в аркадном режиме, где только лучшие из лучших могут выжить до конца, или режиме Rising, в котором шкала жизни и система баллов позволяют приобретать предметы и улучшать способности героя.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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