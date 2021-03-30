На PS5 обнаружили проблему некорректного вывода SDR-контента

Специалист Digital Foundry Александр Батталья (Alexander Battaglia) заметил, что PlayStation 5 по умолчанию выводит изображение в HDR. Однако если принудительно переключить режим на SDR, то картинка не будет отображаться корректно.

По словам Баттальи, PlayStation 5 неправильно отображает контент в SDR, что может привести к эффекту Black Crush: «Это не так серьёзно, как [ограниченное RGB] и [полное RGB], показанные в цитируемом твите, но если вы захватите SDR на PlayStation 4 Pro и сравните его с SDR на PS5 в той же игре, то увидите различия в худшую сторону».

Его коллега Джон Линнеман (John Linneman) согласился, позже добавив, что проблема с чёрным цветом в SDR наблюдается у всех игр на PlayStation 5 по сравнению с другими платформами.

«Что ж, проблема наблюдается при захвате — если мы снимаем одну и ту же игру на всех платформах, то захват на PS5 в SDR (ограниченный диапазон) всегда выглядит [хуже] и с отсутствующими деталями в тенях. Само по себе это смотрится не так уж плохо, но если сравнивать со всеми остальными, вы заметите проблему», — написал Линнеман.

Несмотря на то, что за HDR-контентом будущее, в мире всё ещё остаётся огромное количество геймеров, которые играют на экранах без поддержки HDR. Сама Sony Interactive Entertainment пока никак не комментирует некорректное отображение цветов, но пользователи ожидают, что недочёт будет вскоре исправлен. Примечательно, что на поддерживающих HDR телевизорах SDR-контент выводится правильно.



