ПК-версия Crash Bandicoot 4: It\'s About Time требует подключение к Сети, но пираты уже разобрались с этим

Crash Bandicoot 4: It’s About Time вышла также на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и S и Nintendo Switch.

ПК-версия Crash Bandicoot 4: It’s About Time вышла исключительно в Battle.net 26 марта. Игроки, желающие опробовать проект на платформе, узнали, что для работы требуется постоянное подключение к Сети — это стандартная практика для всего, что запускается через Battle.net. Однако, в отличие от других игр в сервисе, в Crash Bandicoot 4: It’s About Time нет онлайн-элементов.

Компания Activision Blizzard и студия Toys for Bob выпустили экшен-платформер Crash Bandicoot 4: It’s About Time, но разочарованные поклонники обнаружили, что для запуска игры требуется постоянное подключение к Battle.net.