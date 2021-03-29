ПК-версия Crash Bandicoot 4: It\'s About Time требует подключение к Сети, но пираты уже разобрались с этим

Компания Activision Blizzard и студия Toys for Bob выпустили экшен-платформер Crash Bandicoot 4: It’s About Time, но разочарованные поклонники обнаружили, что для запуска игры требуется постоянное подключение к Battle.net.

ПК-версия Crash Bandicoot 4: It’s About Time вышла исключительно в Battle.net 26 марта. Игроки, желающие опробовать проект на платформе, узнали, что для работы требуется постоянное подключение к Сети — это стандартная практика для всего, что запускается через Battle.net. Однако, в отличие от других игр в сервисе, в Crash Bandicoot 4: It’s About Time нет онлайн-элементов.

Кроме того, некоторые игроки жалуются на ошибки подключения к Battle.net, из-за чего теряется прогресс прохождения. Что ещё беспокоит пользователей, так это заявление на странице продукта: «Activision не гарантирует доступности сетевых функций и может приостановить или прекратить доступ к ним по своему усмотрению без уведомления».

Впрочем, Crash Bandicoot 4: It’s About Time взломали всего через два дня после релиза, и в пиратской версии не нужно беспокоиться о привязке игры к Сети.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time вышла также на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и S и Nintendo Switch.



