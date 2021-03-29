Frostpunk в Первую мировую: для ПК и консолей анонсирована стратегия War Hospital

Frostpunk в Первую мировую: для ПК и консолей анонсирована стратегия War Hospital

Компания Movie Games и студия Brave Lamb анонсировали War Hospital, игру о выживании общества в антураже Первой мировой войны. Она выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S в четвёртом квартале 2022 года.

Действие War Hospital разворачивается в 1917 году. Вам предстоит стать бывшим британским военным медиком Генри Уэллсом, которого призвали обратно на фронт. Жизнь сотен людей оказалась в ваших руках, а ресурсов и персонала остро не хватает. Несмотря на это, вам потребуется развивать полевой госпиталь и лечить больных, пока вокруг разгорается война.

В игре будут аутентично переданы методы лечения и инструменты времён Первой мировой войны. Вам предстоит решать, как подходить к больным с точки зрения имеющихся ресурсов, оборудования и разворачивающихся событий. При этом ваш выбор окажет влияние на сюжет и судьбу французского фронта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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