Видео: представлена пошаговая ролевая тактика Lost Eidolons для консолей и ПК

Разработчики из студии Ocean Drive Studio представили однопользовательскую пошаговую ролевую тактику Lost Eidolons для консолей и ПК. Она выйдет в раннем доступе на ПК в конце 2021 года, а в 2022 году состоится полноценный запуск на ПК и консолях (прежде всего на Xbox, но разработчики ставят целью также представить версии для PlayStation и Switch). Точные поколения консолей не называются.

Вместе с анонсом был представлен трейлер, который включает не только нарезку сюжетных роликов на движке, но и отрывки игрового процесса, в том числе пошаговые схватки, демонстрацию способностей различных героев и даже элементы интерфейса вроде окна настроек персонажа. Игра будет поддерживать английский, корейский и другие языки (какие именно — пока не сообщается).

Действие Lost Eidolons происходит в фэнтезийном мире под названием Артемезия, который создан в реалистичной манере и напоминает средневековую Европу. Игрокам расскажут историю Идена — известного наёмника из города Лонетта. Он вынужден следовать за своей судьбой, которая вовлекает его в аристократический заговор по свержению императора-завоевателя Людивикта.

Обещано путешествие, полное моральных дилемм, горьких прощаний и предательства. Идену предстоит понять, кто он в этом огромном мире. Игра расскажет о дружбе союзников, которые борются за свободу на континенте, омрачённом войной и политическими потрясениями. А предыстория черпает вдохновение из китайской мифологии о четырёх Небесных животных, на которые делятся 28 созвездий.

Игрокам придётся в пошаговых тактических боях использовать местность и тщательно выбирать положение бойцов, чтобы задействовать эффект синергии и уникальные сильные стороны разношёрстных отрядов своей армии. При грамотном применении стратегии потери можно минимизировать.

Также обещана глубокая настройка персонажа. Можно будет получать новое снаряжение, открыть более десятка уникальных боевых классов и вооружать отряды разнообразным набором навыков и заклинаний. Придётся также заботиться о моральном духе армии, чтобы она лучше показывала себя на поле боя. Побочные миссии позволят лучше узнать членов отряда и повысить их лояльность.

За оркестровое музыкальное сопровождение отвечает композитор Кларк Абуд (Clark Aboud), который прежде работал над саундтреками для Slay the Spire и Factory Town.



