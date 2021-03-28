Режиссёр Anthem Джонатан Уорнер покинул BioWare

Руководитель разработки печального известного ролевого боевика Anthem Джонатан Уорнер (Jonathan Warner) покинул принадлежащую Electronic Arts студию BioWare после почти десятилетнего пребывания в команде. Это произошло вскоре после того, как стало известно, что EA не будет продолжать разработку Anthem Next — по словам EA, не всё, что планировали студии до введения карантинных мер в связи с COVID-19, может быть выполнено без чрезмерного стресса для команд.

«Итак, сегодня мой последний день в BioWare — я собираюсь заняться чем-то новым, — написал господин Уорнер в Твиттере. — BioWare была домом для моего благодарного сердца почти 10 лет, и я хочу пожелать им всего наилучшего. Серии Dragon Age, Mass Effect и Star Wars: The Old Republic в надёжных руках, и я с нетерпением жду возможности окунуться в новые проекты уже в качестве обычного игрока».

Господин Уорнер, который числится руководителем по персоналу в BioWare и режиссёром Anthem, присоединился к студии в 2012 году, чтобы управлять разработкой онлайн-сервисов в играх. До этого (согласно LinkedIn) он был продюсером в The Walt Disney Company и руководителем отдела тестирования в Microsoft Games Studio.

Anthem столкнулась с весьма проблемным запуском в 2019 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One: её активно критиковали за невразумительные миссии, повторяющийся и однообразный контент после завершения кампании, отсутствия интересной добычи и массу других проблем. На Metacritic рейтинг проекта находится в диапазоне от 54 до 65 % в зависимости от целевой платформы.

В 2020 году BioWare объявила, что полностью переработает игру — об Anthem разработчики долго не говорили, затем небольшая команда из 30 человек показала некоторые обновления вроде переработанного интерфейса, новой системы добычи предметов, концептов и прочего. Но в итоге было принято решение отказаться от Anthem Next, хотя игра будет продолжать поддерживаться в нынешнем состоянии.



