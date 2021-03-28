Режиссёр Anthem Джонатан Уорнер покинул BioWare

Режиссёр Anthem Джонатан Уорнер покинул BioWare

Руководитель разработки печального известного ролевого боевика Anthem Джонатан Уорнер (Jonathan Warner) покинул принадлежащую Electronic Arts студию BioWare после почти десятилетнего пребывания в команде. Это произошло вскоре после того, как стало известно, что EA не будет продолжать разработку Anthem Next — по словам EA, не всё, что планировали студии до введения карантинных мер в связи с COVID-19, может быть выполнено без чрезмерного стресса для команд.

«Итак, сегодня мой последний день в BioWare — я собираюсь заняться чем-то новым, — написал господин Уорнер в Твиттере. — BioWare была домом для моего благодарного сердца почти 10 лет, и я хочу пожелать им всего наилучшего. Серии Dragon Age, Mass Effect и Star Wars: The Old Republic в надёжных руках, и я с нетерпением жду возможности окунуться в новые проекты уже в качестве обычного игрока».

Режиссёр Anthem Джонатан Уорнер покинул BioWare

Господин Уорнер, который числится руководителем по персоналу в BioWare и режиссёром Anthem, присоединился к студии в 2012 году, чтобы управлять разработкой онлайн-сервисов в играх. До этого (согласно LinkedIn) он был продюсером в The Walt Disney Company и руководителем отдела тестирования в Microsoft Games Studio.

Режиссёр Anthem Джонатан Уорнер покинул BioWare

Anthem столкнулась с весьма проблемным запуском в 2019 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One: её активно критиковали за невразумительные миссии, повторяющийся и однообразный контент после завершения кампании, отсутствия интересной добычи и массу других проблем. На Metacritic рейтинг проекта находится в диапазоне от 54 до 65 % в зависимости от целевой платформы.

Режиссёр Anthem Джонатан Уорнер покинул BioWare

В 2020 году BioWare объявила, что полностью переработает игру — об Anthem разработчики долго не говорили, затем небольшая команда из 30 человек показала некоторые обновления вроде переработанного интерфейса, новой системы добычи предметов, концептов и прочего. Но в итоге было принято решение отказаться от Anthem Next, хотя игра будет продолжать поддерживаться в нынешнем состоянии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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