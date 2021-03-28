Secret Neighbor выйдет на PS4, Switch и iOS

Secret Neighbor изначально была выпущена в октябре 2019 года на ПК и Xbox One. Теперь компания tinyBuild представила версии своего детища для PlayStation 4 и iOS , которые выйдут 29 апреля, а также для Nintendo Switch (запуск на этой гибридной платформе состоится летом).

События многопользовательского ужастика происходят между 1 и 2 актом Hello Neighbor — группа детей пытается проникнуть в подвал дома подозрительного Соседа, чтобы спасти пропавшего друга. Единственная проблема в том, что один из детей — предатель, замаскированный тайный сосед.

Задача Соседа — завоевать доверие других игроков и предать их. Дом — это его территория. Тот, кто играет за него, может использовать окружение, чтобы разделить, напугать и запутать незваных гостей.

Он может применять свои устройства, чтобы получить преимущество над командой детей. И, пользуясь доверием противников, атаковать их в нужный момент. В распоряжении игрока — медвежьи ловушки, секретная диспетчерская, дымовые шашки и многое другое. Но лучше всего убедить незваных гостей, что один из соперников — Сосед.

Дети выигрывают, если попадают в подвал. Те, кто играют за ребёнка, должны собирать ключи, спасать друзей от Соседа, сотрудничать с другими, но ни в коем случае не доверять никому — это может привести к поражению. У детей имеются разные классы и способности.

У Secret Neighbor более 7,5 тыс. откликов в Steam, причём 88 % из них положительные.



