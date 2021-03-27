Двухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе Crysis

Двухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе Crysis

Летом 2020 года студия TwistedRed представила ExoMecha — условно-бесплатную соревновательную стрелялку. Теперь разработчики поделились новым ярким трейлером с нарезкой сражений — за две минуты он призван дать представление о том, чего следует ждать после запуска проекта в этом году на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S.

Двухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе Crysis

ExoMecha обещает предложить три основных стиля игры (режим королевской битвы, выполнение заданий и командная схватка), а также роботов, технику и даже битвы с боссами. Вся техника, солдаты и оружие хромированы. Действие происходит на Омехе — новой нетронутой планете с экзотической природой. В ролике, впрочем, окружение по-прежнему довольно бедное: тропическое побережье и довольно пустынные вулканические скалы.

Двухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе Crysis

В будущем разработчики обещают больше цивилизаций и более разнообразные карты. Показанными в ролике различными мехами можно будет управлять, как и всей доступной техникой вроде вертолётов или танков-пауков. У роботов будет дальнобойное вооружение, но прежде всего придётся полагаться на огромные мечи и щиты. В некоторых режимах посреди матчей на поле боя может появиться дракон, за победу над которым будут даваться особые награды.

Двухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе Crysis

Бойца можно будет модифицировать различными умениями и предметами: крюк-кошка, повышенная мобильность, дополнительная броня и так далее. Xbox Series X сможет предложить два основных режима: полноценное разрешение 4К при 60 кадрах/с или динамическое разрешение (до 4К) при 120 кадрах/с. Стилистикой и игровым процессом проект явно напоминает серию Crysis, хотя на полноценный сюжет, разумеется, рассчитывать не стоит.

Двухминутный трейлер условно-бесплатной стрелялки ExoMecha в духе Crysis


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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