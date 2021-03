Видео: блогер показал, как выглядит Red Dead Redemption 2 в 8К с улучшенной графикой и эффектами RTX

Автор YouTube-канала Digital Dreams регулярно выкладывает ролики, в которых демонстрирует игры с улучшенной визуальной составляющей. Недавно он показал, насколько красиво можно выглядеть The Legend of Zelda: Breath of the Wild и продемонстрировал GTA V с графикой, близкой к фотореалистичной. А сейчас он опубликовал видео с Red Dead Redemption 2 в 8К, c эффектами трассировки лучей и более натуральной графикой.

В своём эксперименте Digital Dreams запустил RDR 2 с максимальными настройками и модификацией ReShade. Благодаря моду окружающие объекты действительно изменились. Их качество и чёткость текстур повысились, но при этом пострадала стилистика — порой картинка режет глаз.

Зато освещение в ролике получилось отличным благодаря шейдеру RayTraced Global Illumination от Паскаля Гилчера (Pascal Gilcher). Последний обеспечивает один из эффектов трассировки лучей — глобальное освещение в реальном времени. Оценить его в полной мере можно после второй минуты, когда погода постепенно ухудшается, а главный герой забирается на холм и смотрит на окружающие просторы с высоты.

С разрешением 8К в ролике не всё понятно. На NVIDIA GeForce RTX 3090 (указана в описании видео) Red Dead Redemption 2 в разрешении 1080р и с высокими настройками исполняется в среднем при 85 кадрах/с. Соответственно в 8К и с максимальными графическими параметрами кадровая частота ощутимо снизилась бы, но в ролике экшен исполняется плавно. Возможно, Digital Dreams запустил RDR 2 в 4К или разрешении ниже, а потом повысил разрешение уже записанного ролика до 8К с помощью соответствующего ПО . Например, как это сделали в Digital Foundry в случае с недавними тестами модифицированной Bloodborne.