Мотивы главных героев, игра за Джулианну и тон происходящего: Arkane поделилась новыми подробностями Deathloop

Мотивы главных героев, игра за Джулианну и тон происходящего: Arkane поделилась новыми подробностями Deathloop

Нарративный дизайнер лионского подразделения Arkane Studios Беннетт Смит (Bennett Smith) в эксклюзивном интервью Game Informer поделился дополнительными подробностями о сюжете и повествовании в Deathloop.

Deathloop рассказывает о застрявшем во временной петле на острове Чёрный риф наёмнике Кольте. Чтобы разорвать цикл, герою необходимо убить восьмёрку идеологов, одним из которых — охотницей Джулианной — может управлять второй пользователь.

По словам Смита, полноценной сюжетной кампанией игра за Джулианну не станет. Более того, право взять героиню под контроль ещё придётся «заслужить» — видимо, имеется в виду продвижение до определённой сюжетной точки.

Приключения и действия Кольта не остаются незамеченными — их то и дело комментирует Джулианна. Её реакцию может спровоцировать выполнение героем определённых задач, пережитые неудачи (несколько смертей подряд) или добытые знания.

Зачем Кольт прибыл на Чёрный риф, а Джулианна пытается защитить цикл, игроки узнают во время прохождения. При этом Смит обмолвился, что охотница намеренно подстрекает героя и ставит ему палки в колёса — ей так веселее.

В восьмёрке идеологов (они о цикле тоже знают, но думают, что он только начался) разработчики старались отобразить «тёмные импульсы человечества», однако чересчур мрачной Deathloop не будет: Смит называет тон игры «беззаботным».

Deathloop поступит в продажу 21 мая текущего года для PC (Steam, Bethesda Launcher) и PS5. Ранее разработчики пообещали, что игра будет самодостаточной, а сюжет не оборвётся на самом интересном месте.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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