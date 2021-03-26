Видео: крохи игрового процесса в трейлере The Lord of the Rings: Gollum с Future Games Show

Видео: крохи игрового процесса в трейлере The Lord of the Rings: Gollum с Future Games Show

Как и было обещано, в рамках трансляции Future Games Show: Spring Showcase состоялась премьера геймплея приключенческого экшена The Lord of the Rings: Gollum от Daedalic Entertainment и Nacon.

Впрочем, всеобъемлющей презентацию не назовёшь — обнародованный ролик длится чуть меньше 50 секунд, из которых непосредственному игровому процессу посвящено и того меньше.

Хронометраж трейлера позволил разработчикам показать нарезку геймплейных и сюжетных сцен, в ходе которых Голлум крадётся, карабкается и просто перемещается по крепости орков и примыкающим к ней пещерам.

Разработчики уверяют, что в The Lord of the Rings: Gollum будет «захватывающий сюжет», в рамках которого игрокам предложат посмотреть на события «Властелина колец» с точки зрения Голлума.

Daedalic Entertainment называет Голлума одним из самых интересных персонажей фэнтезийной вселенной: «Он хитрый и умелый, но его раздирают противоречия. Одно сознание, две личности — выбор за вами».

Видео: крохи игрового процесса в трейлере The Lord of the Rings: Gollum с Future Games Show

При всех своих достоинствах Голлум — не боец, поэтому врагов предстоит убивать исподтишка. Скрытному геймплею способствует и одно из основных умений персонажа — буквально чувствовать звуки в темноте.

После недавнего переноса релиз The Lord of the Rings: Gollum ожидается не раньше третьего квартала 2022 года на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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