Датамайнеры обнаружили информацию о контенте, который будет добавлен в DLC к Assassin\'s Creed Valhalla

Ещё до релиза Assassin's Creed Valhalla разработчики из Ubisoft рассказали, какие дополнения получит игра в рамках сезонного пропуска. Первое называется «Гнев друидов» и выйдет уже 29 апреля на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, а второе, «Осада Парижа», станет доступно позже в 2021 году. А тем временем датамайнеры выяснили, какой контент привнесут добавки в проект.

Соответствующей информацией поделился пользователь Twitter под псевдонимом xj0nathan. Он изучил файлы Assassin's Creed Valhalla и обнаружил список трофеев, связанных с грядущими расширениями. Для получения одного из достижений дополнения «Гнев друидов» нужно убить сто соперников серпом. Похожий трофей есть и в «Осаде Парижа», только использовать нужно одноручный меч. Упомянутого оружия пока нет в игре, а значит, его добавят с релизом дополнений.

Ещё в списке есть достижение, которое выдаётся за убийство пятидесяти противников способностью «Крысиная чума». Её добавят в «Осаде Парижа».

Кроме того, отдельные трофеи намекают, что в дополнениях появится король Британии в уэльской мифологии Бран Благословенный и Роланд из литературного произведения «Песня о Роланде» или, по крайней мере, его меч.



