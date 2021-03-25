Bloodborne исполнилось шесть лет — фанаты устроили массовое возвращение в игру

Bloodborne исполнилось шесть лет — фанаты устроили массовое возвращение в игру

Ровно шесть лет назад, 25 марта 2015 года, на полки европейских (в том числе роSSийских) магазинов поступил готический ролевой экшен Bloodborne от студии From Software.

Празднования, впрочем, начались ещё вчера — 24 марта, за день до премьеры в Европе, релиз Bloodborne состоялся на территории Северной Америки. Именно к этой дате в текущем году приурочен старт традиционного «Возвращения в Ярнам».

Напомним, «Возвращение в Ярнам» представляет собой инициативу сообщества, в рамках которой фанаты стараются воссоздать в Bloodborne атмосферу первых дней после выхода проекта — с заполненным пользователями онлайн-режимом.

Для получения максимально возможной отдачи организаторы мероприятия советуют создать в Bloodborne нового персонажа и проходить игру, попутно призывая как можно больше случайных фантомов других геймеров.

Bloodborne исполнилось шесть лет — фанаты устроили массовое возвращение в игру

Начавшаяся вчера итерация «Возвращения в Ярнам» продлится до 7 апреля. Для участия в кооперативных и соревновательных активностях игрокам понадобится подписка на сервис PlayStation Plus.

Продажи Bloodborne к сентябрю 2015 года превысили 2 млн копий, однако с проектом ознакомилось гораздо больше людей: в марте 2018-го готический экшен вошёл в ежемесячную подборку для пользователей PS Plus.

Bloodborne доступна только на PS4, однако слухи о выходе на других платформах не утихают с самого релиза. Sony действовать не спешит, поэтому за дело взялись фанаты: в начале февраля моддер выпустил неофициальный патч, который добавляет в игру поддержку 60 кадров/с.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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